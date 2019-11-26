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Вековой юбилей газеты «Егемен Қазақстан» отметили в Акмолинской области

26 Ноября 2019 16:38
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Вековой юбилей газеты «Егемен Қазақстан» отметили в Акмолинской области

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - В Кокшетау в честь 100-летнего юбилея республиканской газеты «Егемен Қазақстан» проведена читательская конференция, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на управление внутренней политики Акмолинской области.

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Для участников конференции организована выставка из номеров газеты, книг, характеризующая вклад издания в становление государственности.

Главное периодическое издание республики пришли поздравить общественные деятели, ветераны журналистики, представители научной и творческой общественности и студенты учебных заведений.



В поздравительном слове заместитель акима Акмолинской области Айна Мусралимова подчеркнула значимость издания и его роль в развитии всей казахской прессы.

«Являясь главной газетой нашей страны, «Егемен Қазақстан» из номера в номер ведет яркую летопись становления и развития независимости страны. Все годы газета была и остается школой профессионализма, которую прошла большая плеяда талантливых журналистов. В течение ста лет на страницах флагмана казахстанской журналистики формировалась история страны, и мы гордимся, что свою лепту внесли и журналисты нашего региона. Тому свидетельство трудовой путь акмолинцев, работающих в «Егемен Қазақстан» - Корганбека Аманжола, Бакбергена Амалбека и журналиста Байкала Баядилова», - отметила Айна Мусралимова.



В ходе мероприятия собственные корреспонденты издания отмечены благодарственными письмами акима Акмолинской области.

Конференция продолжилась выступлениями участников, докладчики рассказали о значимости издания для читателей Казахстана. Главным лейтмотивом мероприятия стал тезис о том, что, родившись на переломе исторических эпох, печатное издание всегда было в гуще общественной, деловой и культурной жизни республики. На страницах газеты печатались настоящие мастера репортажа и публицистики, известные литераторы и государственные деятели.

Отметим, что празднование 100-летнего юбилея газеты проходит по всей республике.

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Ключевые слова: Акмолинская область, СМИ, Дата,
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