Вековой юбилей газеты «Егемен Қазақстан» отметили в Акмолинской области

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - В Кокшетау в честь 100-летнего юбилея республиканской газеты «Егемен Қазақстан» проведена читательская конференция, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на управление внутренней политики Акмолинской области.

Для участников конференции организована выставка из номеров газеты, книг, характеризующая вклад издания в становление государственности.

Главное периодическое издание республики пришли поздравить общественные деятели, ветераны журналистики, представители научной и творческой общественности и студенты учебных заведений.









В поздравительном слове заместитель акима Акмолинской области Айна Мусралимова подчеркнула значимость издания и его роль в развитии всей казахской прессы.

«Являясь главной газетой нашей страны, «Егемен Қазақстан» из номера в номер ведет яркую летопись становления и развития независимости страны. Все годы газета была и остается школой профессионализма, которую прошла большая плеяда талантливых журналистов. В течение ста лет на страницах флагмана казахстанской журналистики формировалась история страны, и мы гордимся, что свою лепту внесли и журналисты нашего региона. Тому свидетельство трудовой путь акмолинцев, работающих в «Егемен Қазақстан» - Корганбека Аманжола, Бакбергена Амалбека и журналиста Байкала Баядилова», - отметила Айна Мусралимова.









В ходе мероприятия собственные корреспонденты издания отмечены благодарственными письмами акима Акмолинской области.

Конференция продолжилась выступлениями участников, докладчики рассказали о значимости издания для читателей Казахстана. Главным лейтмотивом мероприятия стал тезис о том, что, родившись на переломе исторических эпох, печатное издание всегда было в гуще общественной, деловой и культурной жизни республики. На страницах газеты печатались настоящие мастера репортажа и публицистики, известные литераторы и государственные деятели.

Отметим, что празднование 100-летнего юбилея газеты проходит по всей республике.