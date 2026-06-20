В Египте обнаружены остатки храма возрастом 2500 лет

В оазисе Бахария на западе Египта археологи обнаружили остатки древнего храмового комплекса возрастом около 2500 лет, передает Kazinform со ссылкой на Xinhua.

Находка была сделана на территории храма Аль-Каср Аль-Кадим («Старый дворец») и относится к периоду 26-й династии, правившей в 664–525 годах до нашей эры.

Как сообщило Министерство туризма и древностей Египта, экспедиция Высшего совета по древностям выявила остатки сооружения из песчаника, каменные блоки с надписями, содержащими имена и титулы фараона Псамтика I, а также ряд других артефактов.

По словам генерального секретаря Высшего совета по древностям Хишама Эллейси, новые находки подтверждают важное историческое и религиозное значение комплекса, который в разные эпохи служил одним из административных центров региона.

Руководитель сектора египетских древностей Мухаммад Абд аль-Бади сообщил, что археологам удалось также раскрыть главный колонный зал храма с 16 песчаниковыми колоннами, а также прилегающие помещения и святилища. На стенах и архитектурных элементах сохранились иероглифические надписи с именами древнеегипетских божеств Амона-Ра, Амунет и Хонсу.

Исследователи установили, что строительство зала началось при фараоне Псамтике I, а завершилось во времена правления Вахибре, более известного как Априй, и Яхмоса II, которого греки называли Амасисом.

Кроме того, экспедиция обнаружила каменную стелу эпохи фараона Аменхотепа II из XVIII династии. Эта находка подтверждает связь оазиса с египетским государством еще со времен Нового царства. Найденные артефакты эпохи Рамсеса II свидетельствуют о религиозной и городской активности в этом месте еще до 26-й династии.