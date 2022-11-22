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Вегетационный период прошел стабильно - Минэкологии РК

22 Ноября 2022, 11:02
Вегетационный период прошел стабильно - Минэкологии РК

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Итоги вегетационного периода 2022 года озвучил министр экологии, геологии и природных ресурсов РК Сериккали Брекешев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Несмотря на продолжающийся цикл маловодия в основных речных бассейнах, особенно в южных регионах страны, вегетационный период прошел стабильно. По предварительным данным, в этом году из всего водозабора на регулярное орошение приходится около 11,6 кубокилометров воды. Из которых 97% или 11,3 кубокилометра приходится на пять южных областей: Алматинская, Жамбылская, Туркестанская, Кызылординская и Жетысуская области с общей площадью орошения 1,61 млн га или 73% от всей площади по стране», - сообщил Сериккали Брекешев в ходе заседания Правительства.

По данным Комитета по управлению земельными ресурсами Минсельхоза РК по состоянию на 1 ноября в Казахстане орошаемых земель в наличии 2,2 млн га, из которых используется 1,6 млн га.

«Для обеспечения стабильного прохождения вегетационного периода в данных регионах с ноября 2021 года начаты подготовительные работы, утвержден специальный план работы», - проинформировал министр экологии.

Фото: © iStock/tuachanwatthana
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