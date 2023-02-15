Ведутся переговоры между покупателем и поставщиком – Минэнерго о поставке нефти в Германию

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Вице-министр энергетики Асхат Хасенов прокомментировал информацию, озвученную в некоторых СМИ, о том, что перекачка казахстанской нефти из Казахстана в Германию временно приостановлена из-за обстрелов нефтепровода «Дружба», передает корреспондент МИА «Казинформ».

На брифинге в СЦК вице-министра энергетики спросили, были ли отправлены в Германию первые 20 тысяч тонн нефти, о которых ранее сообщал глава Минэнерго Болат Акчулаков.

«В графике транспортировки на сегодняшний день этот объем на февраль заявлен. Сегодня ведутся переговоры между покупателем и поставщиком нефти. Мы знаем, что объявлен тендер. Технически каких-либо ограничений нет. В ходе первых переговоров исторически очень много вопросов возникает, они требуют определенного времени. Пока 20 тысяч тонн. По состоянию на сегодня мы не направляли. По информации поставщика нефти, проблем нам они не заявляют. То есть, с графика этот объем они не снимают, и до конца февраля пока каких-то ограничений не видим», - ответил вице-министр энергетики.

На вопрос, действительно ли перекачка казахстанской нефти в Германию временно приостановлена из-за обстрелов нефтепровода «Дружба», Асхат Хасенов сказал следующее: «Мы через Атырау-Самару подключаемся к нефтепроводу «Дружба». Информацию тоже из СМИ по обстрелу мы читали, но уполномоченная компания, транспортирующая, никаких ограничений по техническим условиям сегодня нам не давала. Таким образом, мы преград сегодня не видим, идут коммерческие переговоры между поставщиком и покупателем».

Напомним, что 1 февраля министр энергетики Булат Акчулаков заявлял о том, что Казахстан поставит в Германию первую партию нефти в первой половине февраля.