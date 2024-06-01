Ведущее рейтинговое агентство понизило кредитный рейтинг Франции

Рейтинговое агентство «Standard&Poor’s Global» понизило кредитный рейтинг Франции с уровня «АА» до «АА-» на фоне негативных экономических прогнозов, сообщает собственный корреспондент Kazinform.

- Дефицит бюджета Франции в 2023 году оказался значительно выше, чем мы ожидали, - говорится в анализе американской компании.

Французские газеты пишут, что в 2023 году дефицит бюджета во Франции составил 5,5% от ВВП.

Государственный долг Франции увеличится примерно до 112% ВВП к 2027 году с примерно 109% в 2023 году, «вопреки нашим предыдущим ожиданиям», добавило американское агентство.

Министр экономики Франции Бруно Ле Мэр подтвердил цель правительства сократить государственный дефицит до уровня ниже 3% ВВП в 2027 году, заявив, что основной причиной понижения рейтинга стал мотив спасения французской экономики.

- Принимаю к сведению это решение. Это ничего не меняет в моей решимости восстановить государственные финансы, — заявил Б.Ле Мэр.

Данное понижение рейтинга – одно из значительных для Франции с момента кризиса в еврозоне около десяти лет назад, и может иметь политические последствия для президента Э.Макрона. Учитывая приближающиеся выборы в Европарламент 06-09 июня текущего года.