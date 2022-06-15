15 Июня 2022 21:39

Ведущий солист театра «Астана Опера» покорил японскую публику

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Ведущий солист театра «Астана Опера» Арман Уразов покорил японскую публику. Его имя украсило афиши спектакля выдающегося хореографа Ролана Пети «Собор Парижской Богоматери» на музыку Мориса Жарра. 11 и 12 июня артист продемонстрировал высокий уровень казахстанского балета, выступив с известной японской труппой Maki Asami Ballet, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Не первый год солисты балета блистают на мировой сцене. Выступления казахстанских артистов зарубежные зрители ждут с нетерпением. И эта поездка не стала исключением. Арман Уразов представлял Казахстан в Японии по специальному приглашению знаменитого балетмейстера Луиджи Бонино - ассистента Ролана Пети. Лиджи Бонино ставил в театре «Астана Опера» несколько балетов. Среди них – «Лебединое озеро» и «Капелия», «Собор Парижской Богоматери».

«Мы давно знаем Луиджи Бонино. Замечательный человек и профессионал, который уделяет большое внимание мельчайшим деталям танца и музыкальности. В 2016 году он перенес хореографию Ролана Пети, его знаменитого спектакля «Собор Парижской Богоматери» в «Астана Опера», а затем представил знаменитый балет «Коппелия» Лео Делиба в постановке этого выдающегося хореографа. В Японии меня встретил Луиджи Бонино, и мы вместе репетировали, готовились к выступлению в течение десяти дней», - сказал артист.

Спектакль проходил на сцене престижного Bunka Kaikan Hall в Токио. Ведущий солист «Астана Опера» блестяще исполнил в спектакле роль капитана Феба и завоевал любовь японского зрителя. Успех артиста – это неоценимый труд и накопленный годами опыт. Он признался, что своим успехом обязан наставнику, легендарной балерине, руководителю балетной труппой «Астана Опера» Асылмуратовой Алтынай Абдухаимовне.

«Недавно он стал ведущим солистом балетной труппы. У него уже копится арсенал главных партий. В «Соборе Парижской Богоматери» исполняет две партии: капитана Феба и Клода Фролло. Думаю, он дальше будет расти, если приложит усилия и будет хорошо работать. Каждый человек индивидуален. У всех есть плюсы, есть и свои минусы. Хорошие артисты работают над своими минусами и стараются исправить, а кто-то не умеет с этим справляться. Они разные по темпераменту, по физическим данным, по росту и внешности. Это очень интересно - работать с разноплановым артистом. Даже когда два артиста исполняют одну и ту же роль, все равно получается по-разному, потому что каждый включает свою индивидуальность», - считает звезда мирового балета.

Алтынай Асылмуратова хочет, чтобы артисты прилагали больше усилий, росли, впитывали разные культуры, развивались не только физически, но и интеллектуально.

«Мне нужно, чтобы было лучше, красивей, профессиональней. Хочу поблагодарить Луиджи Бонино. Мы его очень любим. Он очень хорошо относится к нам. Постоянно приглашает наших артистов выступить на мировой сцене. За это ему особая благодарность», - подчеркнула руководитель балетной труппы «Астана Опера» Алтынай Асылмуратова.

Это не первое выступление Армана на мировой сцене. В Испании он представил отрывок из балета «Лебединое озеро», итальянскую публику покорил ролью в балете «Спартак».

«Я очень горжусь тем, что меня пригласили исполнить именно партию Феба. В моем репертуаре также есть роль Фролло. Наша труппа уже представляла балет «Собор Парижской Богоматери» в Мариинском театре в Санкт-Петербурге, где я также воплотил образ Феба. Конечно, выступать с коллегами, которых видишь каждый день, танцевать с ними на одной сцене - это одно, а работать с незнакомыми артистами - это другое. В этот раз все было еще более ответственно, так как своим выступлением представлял Казахстан, наш театр и старался показать все свое профессиональное мастерство. Я благодарен художественному руководителю балетной труппы Алтынай Асылмуратовой за ее поддержку», - отметил ведущий солист театра.

Артист с уверенностью подчеркнул, что казахстанский балет находится на мировом уровне. Об этом свидетельствует участие казахстанских артистов в спектаклях и гала-балетах за рубежом.

Несмотря на то, что это было первое посещение Страны восходящего солнца, Арман считает, что искусство не имеет границ. Он подружился с зарубежными коллегами уже после первой репетиции.

«Капитан Феб - одна из самых технически сложных партий. Ведь этот герой находится на сцене от начала до конца спектакля и не отсиживается за кулисами. После вариации он снова танцует вариацию, а потом па-де-де, словом, эта партия требует много сил, как в техническом, так и в эмоциональном плане», - сказал Арман Уразов.

Талантливый танцовщик гармоничен на сцене и с точки зрения актерского мастерства, и с точки зрения хорошей технической подготовки. В копилке его наград – победы в престижных международных конкурсах не только Казахстана, но и Германии.



