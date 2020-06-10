Ведущий солист «Астана Опера» Таир Гатауов ушел из жизни

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Ведущий солист балетной труппы «Астана Опера» Заслуженный деятель Казахстана Таир Гатауов скончался 10 июня. Накануне знаменитый артист попал в автокатастрофу, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу театра.

Имя Таира Гатауова навсегда вписано в летопись казахстанского балета, его заслуги неоценимы: он был одним из основоположников хореографического искусства в столице. У него был обширный гастрольный график, солист прославлял Казахстан за рубежом, выступал во Франции, Венгрии, Италии и многих других странах. Лауреат многих международных конкурсов, Заслуженный деятель Казахстана, лауреат молодежной премии СНГ «Содружество дебютов» и список его наград можно продолжать еще очень долго.

Таир Гатауов родился в семье преподавателя танцев, и отец с детства прививал ему любовь к современным и народным танцам, он отдал Таира в хореографическое училище имени А. Селезнева. В 2003 году, с отличием окончив училище, Таир стал солистом Национального театра оперы и Балета имени Куляш Байсеитовой, где проработал 10 лет. А в 2013 году стал ведущим солистом «Астана Опера». В 2007 году прошел стажировку в легендарном миланском театре Ла Скала (Италия). В 2018 году окончил Казахскую национальную академию хореографии, получив квалификацию «Магистр искусствоведческих наук».

«Таир Гатауов создал галерею ярких и незабываемых образов. Публике «Астана Опера» он запомнится как Зигфрид из «Лебединого озера» П. Чайковского, Щелкунчик-принц из «Щелкунчика» П. Чайковского, Солор из «Баядерки» Л. Минкуса, Базиль из «Дон Кихота» Л. Минкуса и многими другими замечательными партиями. У него было много планов, но жизнь оборвалась так внезапно. Прощай, наш Таир….», - сообщили в театре.

Коллектив Государственного театра оперы и балета «Астана Опера» глубоко скорбит по поводу трагической кончины ведущего солиста балета Заслуженного деятеля Казахстана Гатауова Таира Талгатовича и выражает глубокое соболезнование его родным и близким.