Ведущий солист «Астана Опера» Бахтияр Адамжан покоряет мировую сцену

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Ведущий солист «Астана Опера» Заслуженный деятель Казахстана, обладатель Гран-при многих международных конкурсов артистов балета Бахтияр Адамжан продолжает завоевывать сердца мировой публики, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу театра.

Балетный сезон казахстанской звезды начался в августе в Италии, где он выступил в знаменитом Гала-концерте «Роберто Болле и друзья». А уже 14, 15, 16 сентября Бахтияр Адамжан блестяще представил партию Квазимодо в грандиозной премьере театра Римская опера «Собор Парижской Богоматери» выдающегося хореографа Ролана Пети. Следующие страны, которые ждут выступлений нашего артиста – Россия, Ямайка и Австралия.

Известный танцовщик приковывает взгляды искушенной публики, критиков и прессы. «Вечер открыл «Корсар» на музыку Риккардо Дриго в хореографии Мариуса Петипа, с фантастическим Бахтияром Адамжаном, который захватил внимание публики своими вращениями, быстрыми движениями, мелкой техникой и размашистыми полетными прыжками, сопровождаемыми гармоничными движениями…», - пишет в своей статье американская журналистка интернет-газеты La Voce di New York Мария-Тереза Антониоцци.

2 и 3 августа Б. Адамжан выступил на знаменитой сцене Арена ди Верона, вмещающей 15 000 зрителей, в двух гала-концертах «Роберто Болле и друзья», которые завершили «Неделю звезд» в рамках итальянского фестиваля.

«Выступать в этом Гала-балете зовут не всех. Всегда работаю над тем, чтобы каждый раз попадать к нему на его балетные шоу. Меня приглашают показать техническую, яркую часть гала-балета, дают сложные классические па-де-де. Я выступал с двумя востребованными мировыми звездами – прима-балериной Венской оперы Людмилой Коноваловой и прима-балериной Национального балета Нидерландов Майей Махатели. Рад, что мне доверяют быть партнером таких знаменитых балерин. Роберто Болле – большой профессионал, сам ведет отбор артистов, и если ты одни раз плохо выступишь, он тебя уже не пригласит. Потому что работа идет с многотысячной аудиторией, он собирает огромные залы, где всегда аншлаги», - рассказывает Бахтияр Адамжан.

С удовольствием артист согласился принять участие в первых премьерных днях спектакля «Собор Парижской Богоматери». Этот балет никогда не шел на сцене Римской оперы. Это очень важное событие в культурной жизни Италии с успехом прошло с 14 по 19 сентября.

«В октябре я планирую выступить на сцене Кремлевского дворца по приглашению Андриса Лиепы. Меня зовут выступить на Ямайке 16 декабря, но в этом году 30 лет Независимости Казахстана и я пока не дал своего ответа, так как хочу отпраздновать эту дату у себя на Родине. В январе еду в Австралию для участия в проекте The Ballet International Gala. Концерту уделил внимание Глава государства Австралии, по его поручению выделили лучшую площадку, на которой выступают с гастролями мировые театры. В качестве партнерши я пригласил нашу солистку балета Шугылу Адепхан. По возможности, всегда стараюсь сотрудничать с нашими балеринами, чтобы показать высокий уровень казахстанского балета. Спасибо большое за поддержку нашему художественному руководителю Алтынай Асылмуратовой, она репетирует с нами, всегда помогает, воспитывает нас, передает свой огромный творческий багаж», - заключил Бахтияр Адамжан.

Общее число подписчиков в инстаграме Б. Адамжана – 19 тысяч человек, 5 тысяч из которых – итальянцы. Все они пишут комментарии, задают разные вопросы, и основной: «В каком городе и стране можно увидеть его выступление?». График артиста расписан на год вперед, но главная страна в нем – Казахстан.