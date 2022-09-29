Ведущий сельскохозяйственный университет Венгрии заинтересован в открытии филиала в Казахстане

БУДАПЕШТ. КАЗИНФОРМ - Посол Казахстана Жанибек Абдрашов встретился с ректором Венгерского университета сельского хозяйства и естественных наук (г. Гёдёллё), профессором Чабой Дьюрицой. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МИД РК.

Собеседники обсудили ряд вопросов по взаимодействию в сферах агропромышленного комплекса, а также аграрного образования и науки в рамках двустороннего сотрудничества.

Казахстанский дипломат отдельно остановился на реализации Национального проекта по развитию агропромышленного комплекса Казахстана, рассчитанного на 2021-2025 годы, и отметил, что сельскохозяйственная наука должна учитывать потребности агропромышленного комплекса в сочетании с доктриной продовольственной безопасности страны, носить инновационный характер и ориентироваться на разработки сложной научно-технической продукции, соответствующей потребностям рынка.

Ссылаясь на задачи, поставленные Президентом Касым-Жомартом Токаевым об ускорении модернизации во всех сферах экономики Казахстана, озвученные им в послании народу Казахстана, Ж. Абдрашов пригласил венгерский сельскохозяйственный вуз открыть свой филиал в Казахстане. Он подчеркнул, что качественное высшее образование Венгрии будет востребовано у нас в стране и придаст дополнительный импульс дальнейшему укреплению народнохозяйственных связей между нашими странами.

По словам ректора, Университет сельского хозяйства и естественных наук Венгрии, объединяющий четыре университета и одиннадцать научно-исследовательских институтов, является одним из крупнейших в Центральной и Восточной Европе многопрофильных высших учебных заведений, ориентированных на сельское хозяйство.

Ч. Дьюрица отметил, что открытие филиала в Казахстане позволит учёным двух стран проводить совместные научные исследования по всем актуальным проблемам АПК, осуществлять трансферт новых технологий, подготовку и повышение квалификации казахстанских специалистов.

Правительство Венгрии ежегодно выделяет 250 грантов для казахстанцев. В рамках стипендии «Стипендиум Хунгарикум» в венгерском Университете сельского хозяйства и естественных наук обучаются 29 студентов из РК. В 2022 году в рамках академической мобильности Центра международных программ «Болашак» 6 преподавателей-исследователей прибыли в Венгрию для проведения исследований в различных отраслях сельского хозяйства.

Фото : gov.kz