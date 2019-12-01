Ведущий образовательный проект Казахстана: какую оценку дает Елбасы программе «Болашак»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Учеба за рубежом - мечта многих, которые стремятся получить качественное и престижное образование. С момента обретения независимости для казахстанцев обучение за рубежом стало реальным и доступным благодаря международной стипендии «Болашак». МИА «Казинформ» предлагает вспомнить историю стипендиальной программы, о том, как она развивается и о ключевых высказываниях Елбасы Нурсултана Назарбаева касательно «Болашака».

«Бренд Казахстана». Именно так назвал Елбасы Нурсултан Назарбаев популярную стипендиальную программу среди казахстанцев, поздравляя выпускников «Болашака» с 25-летием в прошлом году.

«Стипендия «Болашак», которая уже четверть века оказывает поддержку молодым талантам нашей страны, превратилась в международный бренд Казахстана. Сегодня выпускники, обучившие по стипендии «Болашак», реализуют сотни научных разработок и проектов в сфере образования, здравоохранения, культуры, науки и техники, и достигают больших результатов», - особо отмечал Первый Президент страны.

Инициатором программы является именно Елбасы. Международная стипендия «Болашак» была учреждена Указом Первого Президента Республики Казахстан - Елбасы Нурсултана Назарбаева от 5 ноября 1993 года.

Стоит отметить, что Нурсултан Назарбаев в ходе различных встреч - будь с казахстанцами, на международных событиях или форумах часто рассказывает и упоминает, как создавалась эта стипендиальная программа и сколько казахстанцев обучается.

Действительно, стипендия почти с момента обретения нашей независимости успешно продолжает свое развитие. Уже 26 лет благодаря образовательному проекту казахстанцам образование на мировом уровне становится доступным.

«Время показало, что мы приняли верное решение, когда учредили программу «Болашак» в самое трудное время для страны - в 1993 году. Мы не могли платить пенсии старикам, не могли платить учителям, врачам и даже армии платить зарплату. Несмотря на это, мы стали направлять молодежь в лучшие вузы мира. Государство платило за каждого в год от 30 до 50 тысяч долларов», - говорил в свою очередь Нурсултан Назарбаев в ходе открытия Года молодежи в январе 2019 года.

Целью программы является подготовка кадров и специалистов для приоритетных секторов экономики страны. Программа включает в себя академическое обучение (магистратура, докторантура), научно-производственные стажировки в ведущих вузах мира.

Как отмечают в Центре международных программ, за 26 лет реализации программы присуждено 13 870 стипендий, а в текущее время на обучении находятся 1199 стипендиата.

Количество стипендиатов в Великобритании и Ирландии составляет – 44,8%, США и Канаде – 41,5%, странах континентальной Европы – 6,4%, Азии и Океании – 5,5%, Российской Федерации – 2,2%.

Большинство обладателей стипендии на сегодня обучаются в Великобритании, Республике Ирландия, США и в странах Европы – Австрии, Швеции, Швейцарии, Франции, Финляндии, Италии, также Японии, Южной Кореи, Сингапуре, Российской Федерации.

«Программа не раз отмечалась международными образовательными рейтингами, как лучшая в мире. Она запустила огромный пласт других. На западе молодежь один год учится, другой зарабатывает деньги для обучения на следующий год, таким образом, зарабатывая себе на учебу сами. Программа «Болашак» подтолкнула родителей к тому, чтобы они начали направлять детей в лучшие образовательные центры мира», - говорил первый Президент на церемонии вручения дипломов выпускникам Назарбаев Университета 31 мая 2019 года.

Елбасы вместе с тем особо отмечает имена сегодняшних выпускников, удостоившихся повышения в должности и ставших руководителями центральных государственных органов, которые вносят свой вклад в развитие Казахстана.

К примеру, на расширенном заседании Политического совета партии «Nur Otan» 21 августа текущего года Елбасы отметил работу акима столицы Алтая Кульгинова в качестве выпускника программы.

«В одно время мы болашаковцев отправили работать во все области заместителями акимов и районов. Вот, например, Алтай Кульгинов (аким столицы - прим. автора). Мы тогда специально направили его, а теперь вот, вырос. Таких много», - отмечал Нурсултан Назарбаев.

«За 26 года реализации программа «Болашак», основываясь на стратегические приоритеты страны, прошла несколько этапов развития. С 1994 по 2004 годы Международная стипендия «Болашак» присуждена 785 казахстанцам для обучения в 13 странах мира. С 2005 по 2007 годыежегодное присуждение стипендии увеличилось до 3 000. С 2005 по 2013 годы стипендия «Болашак» присуждена 10 117 казахстанцам для обучения в 200 лучших вузах 30 стран мира», - отмечают в Центре международных программ.

За это время была разработана договорная база, закрепляющая обязательство по возвращению в страну для пятилетней отработки выпускников программы.

К 2013 году обучение на бакалавриате было отменено. В целом, каждый год программа совершенствуется и реформируется. Так, в период с 2014 по 2016 годы требование к знанию иностранного и государственного языков повысилось. К тому же было сокращено количество вузов на обучение - с топ-200 до топ-100 мировых вузов. Реформы продолжаются до сих пор.

Буквально на прошлой неделе стало известно, что с 2020 года будут внедрены новые подходы реализации международной стипендии «Болашак», которые предусматривают совершенствование и автоматизацию механизмов проведения конкурсного отбора, сокращение его этапов, оптимизацию работы Республиканской комиссии по подготовке кадров за рубежом, повышение ответственности рабочего органа.

В свою очередь в Министерстве образования и науки сообщили, что теперь будет уделено больше внимания приоритетным специальностям, то есть программа будет заниматься точечной, целевой подготовкой специалистов.

Поскольку претенденты на стипендию в настоящее время достаточно хорошо владеют английским языком, в следующем году планируется отказаться от языковой подготовки перед отправлением стипендиата за рубеж. В то же время будут повышены требования к уровню знаний претендентов, полученных в вузе.

Отметим, что по инициативе болашаковцев созданы общественные и студенческие движения, такие как «Казахстан-2050», «Ассоциация «Болашак», «КазАльянс», являющиеся активными ретрансляторами национальных идей в стране и за рубежом.

Накануне стало известно, что по результатам заседания Республиканской Комиссии по подготовке кадров за рубежом стипендия присуждена 234 претендентам, которые пройдут обучение в ведущих зарубежных вузах по программам магистратуры и докторантуры, а также будут направлены на стажировки в мировые научные и производственные центры.

Елбасы не раз подчеркивает, что выпускники программы «Болашак» и других ведущих университетов страны создают будущую элиту нашей страны, которая должна развивать Казахстан и оправдывать надежду нашей страны.

Добавим, что среди 10 тысяч выпускников программы свыше 5 тысяч составляют магистры, около 3 тысяч – бакалавры, более 300 – доктора PhD, аспиранты и интерны, а также около 1800 – стажеры.

Согласно данным Центра международных программ, свыше 40% выпускников работают в реальном секторе экономики, 20% – в сфере образования и науки и более 7% – в сфере медицины и здравоохранения. Около четверти выпускников являются топ-менеджерами крупных компаний и государственных организаций.