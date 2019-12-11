Ведущий американский венчурный фонд будет инвестировать в казахстанские стартапы

САН-ФРАНЦИСКО. КАЗИНФОРМ - Национальный управляющий холдинг «Байтерек» расширяет сотрудничество с Силиконовой долиной. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу АО «Национальный управляющий холдинг «Байтерек».

В Сан-Франциско дочерняя организация холдинга - АО QazTech Ventures и ведущий американский венчурный фонд 500 Startups подписали соглашение о вхождении QazTech Ventures к V Глобальному фонду. Документы подписали глава QazTech Ventures Жандос Шаймарданов и генеральный партнер 500 Startups Тим Чае.

Церемония подписания состоялась 10 декабря в рамках визита Премьер-Министра РК Аскара Мамина в США. В составе казахстанской делегации принял участие председатель правления холдинга «Байтерек» Айдар Арифханов.

Соглашение предполагает участие QazTech Ventures в V Глобальном фонде на сумму 10 млн долларов США с дальнейшим финансированием казахстанских стартап-проектов. Общий размер фонда составляет 150 млн долларов США.

Также 500 Startups выражает заинтересованность в сотрудничестве с QazTech Ventures по созданию отдельного Тематического фонда с фокусом на Казахстан.

«Подписание пакета документов, мы считаем, непременно приведет к положительным результатам. В частности, инвестиции ведущей венчурной компании в казахстанские проекты повысят привлекательность венчурного рынка нашей страны и привлекут других ключевых игроков. Кроме того, казахстанские проекты получат возможность международной акселерации и доступ к передовым компетенциям и опыту», - отметил председатель Правления АО «НУХ «Байтерек» Айдар Арифханов.

500 Startups учрежден в 2010 году в Силиконовой долине. Компания создала 21 фонд, из которых пять глобальных фондов, инвестирующих в стартап-проекты по всему миру, 15 тематических фондов, сфокусированных на отдельных регионах мира. Тематические фонды «500» целенаправленно инвестируют в Сингапуре, Таиланде, Вьетнаме, Южной Корее, Японии, Израиле, странах Ближнего Востока, Турции, Бразилии, Мексике, Канаде и других странах.