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Ведущие вузы РК станут исследовательскими университетами
9 Августа 2022 11:32

Ведущие вузы РК станут исследовательскими университетами

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министр науки и высшего образования Саясат Нурбек сообщил, что в Казахстане запланирована трансформация некоторых вузов в исследовательские, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Для формирования исследовательской экосистемы и развития прорывных технологий запланирована трансформация вузов в исследовательские. КазНУ имени Аль-Фараби присвоен статус исследовательского университета. Для трансформации ЕНУ им. Л. Гумилева в исследовательский университет подготовлены программы развития и проект постановления», - сказал Саясат Нурбек на заседании Правительства.

По его словам, ведется работа по переходу в исследовательский университет ЮКУ имени М. Ауэзова.

«В целях обеспечения непрерывного образования принята Концепция обучения в течение всей жизни. Прорабатывается актуализация Национальной рамки квалификации для обеспечения признания неформального образования», - отметил министр.

«Сертификаты и кредиты, полученные через неформальное образование, будут переведены в Stackable degree. Будет возможность приобретения микроквалификаций», - добавил Саясат Нурбек.

Ранее сообщалось, что свыше 600 тыс. человек обучились в казахстанских вузах в текущем году.


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