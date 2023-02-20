Ведущие специалисты Медцентра УДП будут консультировать в Шымкенте 21 – 24 февраля

ШЫМКЕНТ. КАЗИНФОРМ – 21 – 24 февраля в рамках Дней Медцентра УДП в Шымкент приедут ведущие онкологи, нейро- и кардиохирурги, аритмолог, пульмонолог и генетик – ведущие специалисты Больницы Медицинского центра (г.Астана) и Центральной клинической больницы (г.Алматы). Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу УДП РК.

Они окажут практическую и консультативную помощь жителям старше 18 лет, поделятся опытом и новыми технологиями лечения с региональными коллегами.

21 февраля в онкологическом центре г. Шымкент пациентов будут принимать:

09:00-13:00 – онколог - гастроэнтеролог Исакова Г.Б. (д.м.н., PhD)

10:00-12:00 – онколог Шаназаров Н.А. (д.м.н., профессор)

15:00-18:00 – онкохирург Кенесбаев Е.М. (врач 1 категории)

21 февраля в городской больнице №2:

10:00-12:00 – пульмонолог Бакенова Р.А. (д.м.н., профессор)

14:00-17:00 – нейрохирург Бердихожаев М.С. (врач высшей категории)

22 февраля в НАО «Центр Сердца Шымкент»:

14:00-17:00 – кардиохирург Тойбаев А.А. (врач высшей категории)

14:00-17:00 – аритмолог Абдрахманов А.С. (д.м.н., ассоциированный профессор).

Запись на консультацию ведется по месту приема. Пациент должен иметь при себе документ, удостоверяющий личность, и результаты уже проведенных исследований.

Для шымкентских докторов специалисты МЦ УДП РК проведут мастер-классы по новым медицинским методикам и технологиям, в том числе операционные.

Обучающие мероприятия и мастер-классы по своим направлениям проведут также специалисты других подразделений МЦ УДП РК – Центра санитарно-эпидемиологической экспертизы и Центра медицинских технологий и информационных систем.

Цель проведения Дней Медицинского центра УДП РК – помощь в развитии региональной системы здравоохранения, повышение качества отечественной медицины и доступности высокоспециализированной помощи для населения.

Фото: udp-rk.kz