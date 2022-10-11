Ведущие компании Нидерландов посетят Казахстан для участия в двустороннем бизнес-форуме

БРЮССЕЛЬ. КАЗИНФОРМ – Представительная делегация Нидерландов планирует посетить казахстанско-нидерландский бизнес-форум, который состоится в городе Астане 11-го октября текущего года, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

Как отметили в представительстве «Казахинвест» в Нидерландах, в нашей столице планируется обсудить широкий ряд вопросов расширения двустороннего экономического сотрудничества между двумя странами.

Так, в работе форума примут участие Специальный представитель МСХ Нидерландов Фредерик Воссенар, вице-директор Международного союза по охране новых сортов растений (UPOV) Питер Баттон, вице-президент Royal Phillips Ян-Виллем Схейгронд, президент Dutch Clean Tech Сандерс Пилкенруд и представители других ведущих нидерландских компаний в таких отраслях как птицеводство, животноводство и ветеринария, тепличное производство.

Одной из ключевых тем мероприятия станет обсуждение условий вхождения Казахстана в Международный союз по охране новых сортов растений (UPOV).

Так, отечественные фермеры получат возможность выращивать элитные сорта семян и продавать их в другие страны. Членство Казахстана в UPOV позволит отечественным селекционерам получать правовую охрану на территории других стран-членов Союза, а также стимулирует иностранных селекционеров к инвестированию в селекцию растений и производство семян на территории РК.

Компания «Dutch Clean Tech» поделится своим опытом в области очистки воды. Нидерландцы намерены инвестировать в проекты строительства очистных сооружений с внедрением своих передовых технологий.

В ходе бизнес-форума стороны также обсудят вопросы птицеводства, животноводства, производства молочной продукции, подпишут ряд соглашений.

В работе форума ожидается участие компании «Royal Phillips», которая является одним из главных производителей медицинского оборудования в мире. На сегодняшний день Royal Phillips занимает 17,8 % мирового рынка производства медицинского оборудования.