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    19:11, 10 Октябрь 2022 | GMT +6

    Ведущие компании Нидерландов посетят Казахстан для участия в двустороннем бизнес-форуме

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    БРЮССЕЛЬ. КАЗИНФОРМ – Представительная делегация Нидерландов планирует посетить казахстанско-нидерландский бизнес-форум, который состоится в городе Астане 11-го октября текущего года, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

    Как отметили в представительстве «Казахинвест» в Нидерландах, в нашей столице планируется обсудить широкий ряд вопросов расширения двустороннего экономического сотрудничества между двумя странами.

    Так, в работе форума примут участие Специальный представитель МСХ Нидерландов Фредерик Воссенар, вице-директор Международного союза по охране новых сортов растений (UPOV) Питер Баттон, вице-президент Royal Phillips Ян-Виллем Схейгронд, президент Dutch Clean Tech Сандерс Пилкенруд и представители других ведущих нидерландских компаний в таких отраслях как птицеводство, животноводство и ветеринария, тепличное производство.

    Одной из ключевых тем мероприятия станет обсуждение условий вхождения Казахстана в Международный союз по охране новых сортов растений (UPOV).

    Так, отечественные фермеры получат возможность выращивать элитные сорта семян и продавать их в другие страны. Членство Казахстана в UPOV позволит отечественным селекционерам получать правовую охрану на территории других стран-членов Союза, а также стимулирует иностранных селекционеров к инвестированию в селекцию растений и производство семян на территории РК.

    Компания «Dutch Clean Tech» поделится своим опытом в области очистки воды. Нидерландцы намерены инвестировать в проекты строительства очистных сооружений с внедрением своих передовых технологий.

    В ходе бизнес-форума стороны также обсудят вопросы птицеводства, животноводства, производства молочной продукции, подпишут ряд соглашений.

    В работе форума ожидается участие компании «Royal Phillips», которая является одним из главных производителей медицинского оборудования в мире. На сегодняшний день Royal Phillips занимает 17,8 % мирового рынка производства медицинского оборудования.


    Теги:
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