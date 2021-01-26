Ведущие казахстанские теннисистки сохранили свои позиции в рейтинге WTA

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Женская теннисная ассоциация (WTA) обновила рейтинг лучших теннисисток мира. В обновленном рейтинге не изменили своих позиций лидеры команды Казахстана, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК.

Елена Рыбакина занимает 19-ое место, Юлия Путинцева – 28-ое, а Зарина Дияс – также находится на 81-ом месте.

Немного ухудшилось положение у Жибек Куламбаевой, Екатерины Дмитриченко, Дарьи Детковской и Галины Воскобоевой. Казахстанские теннисистки не смогли пополнить запас очков на прошедшей неделе.

Рейтинг WTA. Положение на 25 января 2021 года

1 (0). Эшли Барти (Австралия) – 8717

2 (0). Симона Халеп (Румыния) – 7255

3 (0). Наоми Осака (Япония) – 5780

4 (0). София Кенин (США) – 5760

5 (0). Элина Свитолина (Украина) – 5260

6 (0). Каролина Плишкова (Чехия) – 5205

7 (0). Арина Соболенко (Беларусь) – 4580

8 (0). Бьянка Андрееску (Канада) – 4555

9 (0). Петра Квитова (Чехия) – 4516

10 (0). Кики Бертенс (Бельгия) – 4505

19 (0). Елена Рыбакина (Казахстан) – 2718

28 (0). Юлия Путинцева (Казахстан) – 2015

81 (0). Зарина Дияс (Казахстан) – 928

287 (-1). Анна Данилина (Казахстан) – 224

459. (0). Гозаль Айнитдинова (Казахстан) – 93

628 (-3). Жибек Куламбаева (Казахстан) – 53

892 (-2). Екатерина Дмитриченко (Казахстан) – 21

1104. (-5). Дарья Детковская (Казахстан) – 10

1331 (-4). Галина Воскобоева (Казахстан) – 3