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    15:15, 26 Январь 2021 | GMT +6

    Ведущие казахстанские теннисистки сохранили свои позиции в рейтинге WTA

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Женская теннисная ассоциация (WTA) обновила рейтинг лучших теннисисток мира. В обновленном рейтинге не изменили своих позиций лидеры команды Казахстана, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК.

    Елена Рыбакина занимает 19-ое место, Юлия Путинцева – 28-ое, а Зарина Дияс – также находится на 81-ом месте.

    Немного ухудшилось положение у Жибек Куламбаевой, Екатерины Дмитриченко, Дарьи Детковской и Галины Воскобоевой. Казахстанские теннисистки не смогли пополнить запас очков на прошедшей неделе.

    Рейтинг WTA. Положение на 25 января 2021 года

    1 (0). Эшли Барти (Австралия) – 8717

    2 (0). Симона Халеп (Румыния) – 7255

    3 (0). Наоми Осака (Япония) – 5780

    4 (0). София Кенин (США) – 5760

    5 (0). Элина Свитолина (Украина) – 5260

    6 (0). Каролина Плишкова (Чехия) – 5205

    7 (0). Арина Соболенко (Беларусь) – 4580

    8 (0). Бьянка Андрееску (Канада) – 4555

    9 (0). Петра Квитова (Чехия) – 4516

    10 (0). Кики Бертенс (Бельгия) – 4505

    19 (0). Елена Рыбакина (Казахстан) – 2718

    28 (0). Юлия Путинцева (Казахстан) – 2015

    81 (0). Зарина Дияс (Казахстан) – 928

    287 (-1). Анна Данилина (Казахстан) – 224

    459. (0). Гозаль Айнитдинова (Казахстан) – 93

    628 (-3). Жибек Куламбаева (Казахстан) – 53

    892 (-2). Екатерина Дмитриченко (Казахстан) – 21

    1104. (-5). Дарья Детковская (Казахстан) – 10

    1331 (-4). Галина Воскобоева (Казахстан) – 3
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