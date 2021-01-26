Ведущие казахстанские теннисистки сохранили свои позиции в рейтинге WTA
Елена Рыбакина занимает 19-ое место, Юлия Путинцева – 28-ое, а Зарина Дияс – также находится на 81-ом месте.
Немного ухудшилось положение у Жибек Куламбаевой, Екатерины Дмитриченко, Дарьи Детковской и Галины Воскобоевой. Казахстанские теннисистки не смогли пополнить запас очков на прошедшей неделе.
Рейтинг WTA. Положение на 25 января 2021 года
1 (0). Эшли Барти (Австралия) – 8717
2 (0). Симона Халеп (Румыния) – 7255
3 (0). Наоми Осака (Япония) – 5780
4 (0). София Кенин (США) – 5760
5 (0). Элина Свитолина (Украина) – 5260
6 (0). Каролина Плишкова (Чехия) – 5205
7 (0). Арина Соболенко (Беларусь) – 4580
8 (0). Бьянка Андрееску (Канада) – 4555
9 (0). Петра Квитова (Чехия) – 4516
10 (0). Кики Бертенс (Бельгия) – 4505
19 (0). Елена Рыбакина (Казахстан) – 2718
28 (0). Юлия Путинцева (Казахстан) – 2015
81 (0). Зарина Дияс (Казахстан) – 928
287 (-1). Анна Данилина (Казахстан) – 224
459. (0). Гозаль Айнитдинова (Казахстан) – 93
628 (-3). Жибек Куламбаева (Казахстан) – 53
892 (-2). Екатерина Дмитриченко (Казахстан) – 21
1104. (-5). Дарья Детковская (Казахстан) – 101331 (-4). Галина Воскобоева (Казахстан) – 3