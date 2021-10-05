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    19:09, 04 Октябрь 2021 | GMT +6

    Ведущая солистка «Астана Опера» стала народной артисткой Башкортостана

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Ведущая солистка театра «Астана Опера» Альфия Каримова удостоилась почетного звания «Народный артист Республики Башкортостан». В рамках трехдневного официального визита в Казахстан Глава Башкортостана Радий Хабиров лично вручил награду певице, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу театра.

    В столичном театре ведущая солистка трудится с момента его открытия. В 2015 г. Альфия Каримова получила премию The opera ball award в номинации «Лучший женский голос». В копилке наград певицы множество побед в международных конкурсах, в числе которых - Международный конкурс молодых оперных певцов им. Н.Римского-Корсакова (Санкт-Петербург, Россия, 2006), Международный конкурс им. Ф.Виньяса (Барселона, Испания, 2007). Она - номинант национальной театральной премии «Золотая маска» (Россия). В 2007 году Альфия стала обладательницей Гран-при Международного конкурса вокалистов Бибигуль Тулегеновой.

    Ее часто приглашают в качестве члена жюри международных конкурсов вокалистов. Так, Альфия Каримова не раз оценивала талантливых певцов в Великобритании, России и Казахстане.

    Оперная певица ведет активную педагогическую деятельность. Студенты КазНУИ любят своего преподавателя кафедры вокального искусства и дирижирования.

    Каждый год солистка расширяет географию своих гастролей. Ее имя часто можно встретить на афишах концертных залов и театров в Италии, Испании, Нидерландах, США, Канаде, Турции, Великобритании, Южной Корее, России и странах СНГ.

    Коллектив «Астана Опера» во главе с директором театра поздравил ведущую солистку Альфию Каримову с важным событием в ее творческой жизни – получением звания «Народный артист Республики Башкортостан», пожелав ей новых ярких свершений.


    Теги:
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