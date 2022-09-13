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Ведомства с наибольшими суммами неосвоения назвали в Минфине РК

Автор:  
Серик Сабеков
13 Сентября 2022, 12:16
Ведомства с наибольшими суммами неосвоения назвали в Минфине РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Расходы государственного бюджета за восемь месяцев этого года исполнены на 98,4%, республиканского – на 99,5%, местных бюджетов – на 97,6%. Об этом сообщил министр финансов РК Ерулан Жамаубаев на заседании Правительства, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«По республиканскому бюджету произведены расходы на сумму 11,7 трлн тенге. Неисполнение составило 60 млрд тенге, из них 11 млрд тенге - экономия. Не освоено 49 млрд тенге», - сказал Ерулан Жамаубаев.

Наиболее крупные суммы неосвоения, по словам министра, сложились в министерствах внутренних дел, обороны, по чрезвычайным ситуациям и просвещения (науки и высшего образования).

«Основные причины неосвоения - длительное проведение конкурсных процедур, несвоевременное предоставление актов выполненных работ, счетов-фактур, длительное проведение процедур заключения договоров, дополнительных соглашений, оплата произведена за фактически оказанный объем услуг, отсутствие потребности в расходовании средств в отчетном месяце», - пояснил Ерулан Жамаубаев.


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