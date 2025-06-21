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    13:48, 21 Июнь 2025 | GMT +5

    Ведется следствие: собак и кошек могли отравить намеренно в Кызылорде

    Вчера в Instagram распространилось видео, на котором запечатлены более 20 мёртвых собак и кошек во дворе одного из домов Кызылорды, передает корреспондент агентства Kazinform.

    кошка собака
    Фото: Freepik

    — Во дворе дома № 23 на улице Тажибаева погибло около 20 собак и кошек — их отравили. Это не случайность, а умышленное действие. Все кошки были стерилизованы, не представляли угрозы. За ними ухаживала Ольга, подкармливала их. Многие были приручены, ручные, — говорится в видеозаписи.

    Автор записи также обвинил в причастности к случившемуся тех жителей, кто видел ситуацию, но не сообщил о ней.

    — Если кто-то знает, кто это сделал — напишите. Гарантирую конфиденциальность, — добавил автор видео.

    По данному факту мы получили официальный комментарий из областного департамента полиции.

    — По факту жестокого обращения с животными возбуждено уголовное дело. Ведутся следственные мероприятия для установления всех обстоятельств. Расследование находится на контроле департамента, — говорится в сообщении ведомства.

    Теги:
    Кызылорда Регионы Казахстана Кызылординская область Собаки Животные
    Данагуль Карбаева
    Данагуль Карбаева
    Автор
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