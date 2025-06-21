Ведется следствие: собак и кошек могли отравить намеренно в Кызылорде

— Во дворе дома № 23 на улице Тажибаева погибло около 20 собак и кошек — их отравили. Это не случайность, а умышленное действие. Все кошки были стерилизованы, не представляли угрозы. За ними ухаживала Ольга, подкармливала их. Многие были приручены, ручные, — говорится в видеозаписи.

Автор записи также обвинил в причастности к случившемуся тех жителей, кто видел ситуацию, но не сообщил о ней.

— Если кто-то знает, кто это сделал — напишите. Гарантирую конфиденциальность, — добавил автор видео.

По данному факту мы получили официальный комментарий из областного департамента полиции.