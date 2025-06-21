Ведется следствие: собак и кошек могли отравить намеренно в Кызылорде
Вчера в Instagram распространилось видео, на котором запечатлены более 20 мёртвых собак и кошек во дворе одного из домов Кызылорды, передает корреспондент агентства Kazinform.
— Во дворе дома № 23 на улице Тажибаева погибло около 20 собак и кошек — их отравили. Это не случайность, а умышленное действие. Все кошки были стерилизованы, не представляли угрозы. За ними ухаживала Ольга, подкармливала их. Многие были приручены, ручные, — говорится в видеозаписи.
Автор записи также обвинил в причастности к случившемуся тех жителей, кто видел ситуацию, но не сообщил о ней.
— Если кто-то знает, кто это сделал — напишите. Гарантирую конфиденциальность, — добавил автор видео.
По данному факту мы получили официальный комментарий из областного департамента полиции.
— По факту жестокого обращения с животными возбуждено уголовное дело. Ведутся следственные мероприятия для установления всех обстоятельств. Расследование находится на контроле департамента, — говорится в сообщении ведомства.