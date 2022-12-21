Ведется работа по включению в спорт инклюзивных детей – Минкультуры и спорта РК

21 Декабря 2022, 14:23

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Дети с особыми образовательными потребностями включены в программу «Артспорт». Об этом сообщил заместитель председателя Комитета по делам спорта и физической культуры Бекболат Байжанов, на брифинге Службы центральных коммуникаций, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Инклюзивные дети у нас занимаются спортом. У нас в регионах работает более 15 клубов по инвалидному спорту, и еще работает Республиканский центр инвалидного спорта. В этих организациях работают тренеры, которые регулярно проходят повышение квалификации. Здесь надо учесть следующее. Основное наше направление – это сурдо- и параолимпийское. Сейчас ведется работа по включению в занятия спортом и физической культурой инклюзивных детей. Эта категория детей включена в программу «Артспорт», и в этом направлении тоже ведется работа», – сказал Б. Байжанов, отвечая на вопросы журналистов.

В ходе брифинга вице-министр культуры и спорта РК Нургиса Дауешов озвучил итоги проведенного Года детей.

Ранее сообщалось, что казахстанские дети продолжат бесплатно заниматься спортом и творчеством по программе «Артспорт».

Известно, что судимые за вовлечение в проституцию числились тренерами по программе ArtSport. В ходе проверки реализации программы органами прокуратуры выявлено хищение 1,1 млрд тенге бюджетных денег. Фиктивно в кружки и секции были оформлены около шести тысяч детей, которые в реальности никуда не ходили.