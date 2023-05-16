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Ведется работа по открытию прямого авиасообщения между Казахстаном и Сингапуром

Редактор:  
Гульмира Байзакова
16 Мая 2023, 14:23
Ведется работа по открытию прямого авиасообщения между Казахстаном и Сингапуром

АСТАНА - СИНГАПУР. КАЗИНФОРМ - В рамках расширения географии полетов и увеличения международных рейсов ведется работа по открытию прямого авиасообщения между Казахстаном и Сингапуром. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Комитета гражданской авиации.

Так, состоялись переговоры авиационных властей Казахстана и Сингапура по видео-конференцсвязи. Казахстанскую делегацию возглавил председатель Комитета гражданской авиации Талгат Ластаев, сингапурскую делегацию – генеральный директор управления гражданской авиации Хан Кок Хуан.

В ходе переговоров казахстанская сторона озвучила заинтересованность в прямых рейсах и предложила сингапурским авиакомпаниям воспользоваться режимом «открытое небо» в Казахстане, в том числе с использованием права «пятой степени» свободы воздуха. Сингапурская сторона поприветствовала режим «открытое небо» и сообщила, что данное предложение будет проработано с сингапурскими авиакомпаниями.

Стороны договорились продолжить обсуждение вопросов открытия авиасообщения в рамках встречи в июле 2023 года с участием сингапурских авиакомпаний и «Аэропортом Сингапур – Чанги».

Вместе с тем, сингапурская сторона проинформировала о возможности прохождения обучения в Академии гражданской авиации Сингапура.

Также, казахстанская сторона с удовлетворением отметила планы авиакомпании «Эйр Астана» начать выполнение полетов между странами.


Внешняя политика Казахстана   Авиация   Сингапур  
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