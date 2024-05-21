«Ведем переговоры, чтобы быстрее помочь пострадавшим»: Нурлан Смагулов побывал в ЗКО

Рабочая группа госслужащих и бизнесменов, закрепленных Главой государства за данным регионом, выехала в Уральск, чтобы оценить текущую ситуацию, ознакомиться с ходом строительства жилых домов для пострадавших и составить план первоочередных мер по восстановлению региона, передает агентство Kazinform.

Делегацию встретил аким области Нариман Турегалиев. В ходе визита группа посетила главный эвакуационный пункт — гостиницу «Саяхат», поселок Подстепное Теректинского района, который в результате паводков почти полностью ушел под воду, и дачное сообщество «1-Дачная», наиболее пострадавшее от подтопления.

Фото предоставлено "Астана Моторс"

По итогам поездки в акимате области прошло совещание по вопросам ликвидации последствий паводков.

— Я считаю правильным, что нас, бизнес, вот так «прикрепили к участкам». Мы видим конкретную проблему и принимаем решения здесь, на месте, ведем переговоры с застройщиками, чтобы купить около 300 квартир в новостройках и быстрее заселить людей в новые дома, — сказал Нурлан Смагулов.

Фото предоставлено "Астана Моторс"

Ранее вице-премьер Канат Бозумбаев объявил, что порядка 18 крупных компаний и бизнесменов были закреплены за шестью наиболее пострадавшими от паводков областями Казахстана.

Фото предоставлено "Астана Моторс"

За Западно-Казахстанскую область ответственными назначены: компания «Астана Моторс» и ее основатель Нурлан Смагулов, а также другие бизнесмены, владеющие крупными компаниями и банками — BI Group, Jusan банк (Галимжан Есенов), АО «Банк центр кредит» (Бахытбек Байсеитов), ТОО «КазАзот» (ТОО «Kazakhstan Petrochemicals» — 85%, Бахаридин Аблазимов — 15%) и КПО б.в (Karachaganak Petroleum Operating B.V.), ГК Allageum Eectric (Еркебулан Илиясов), компания Qazaq Stroy (Артыкбаев Нурлан).

В понедельник, 20 мая, Премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов провел рабочее совещание по вопросу исполнения поручений Главы государства Касым-Жомарта Токаева по ликвидации последствий паводков и ходе восстановительных работ.