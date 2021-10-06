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Вечный огонь обновили в Караганде

Автор:  
Агата Мухамеджанова
6 Октября 2021, 21:19
Вечный огонь обновили в Караганде

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – В Караганде завершились ремонтно-восстановительные работы на мемориале «Вечный огонь». Ансамбль боевой славы обновили за полтора месяца, передает корреспондент МИА «Казинформ».

На время работ огонь отключали, тридцатого сентября он вновь зажжён.

«Строители провели демонтаж гранитной облицовки. Заново был сделан каркас из металлоконструкций. Выполнили стяжки и выложили новые плиты. Восстановили буквы в надписи «Вечная слава героям» на двух языках. У подножия обновили плитки с названиями городов-героев», - рассказал заведующий подразделением по благоустройству управления парками культуры и отдыха Алибек Мукашев.

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По его словам, претензий к качеству нет. Гарантийный срок составляет один год.

Обновлены звезда и плита под ней.

Мемориал «Вечный огонь» был воздвигнут в Караганде в 1975 году, к 30-летию Победы в Великой Отечественной войне. Авторы проекта: скульптор Женис Молдабаев и архитектор Нурбахыт Койшибеков. Комплекс входит в Список памятников истории и культуры местного значения Карагандинской области. Реконструкция архитектурного ансамбля производилась в 2014 году.

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