«Вечный король»: Бразилия и мир прощаются с Пеле навсегда

31 Декабря 2022, 02:09

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Фанаты собираются у госпиталя имени Альберта Эйнштейна в Сан-Паулу в Бразилии, где в четверг ушел из жизни легендарный Пеле, которого многие считают самым великим игроком всех времен. Ему было 82 года, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на BBC.

Некоторые из поклонников одеты в футболки с номером 10 – номер, под которым играл Пеле. Перед госпиталем висит баннер с надписью «Вечный король Пеле».

Футбольные лиги мира уже объявили о плане мероприятий в память о футбольном кумире миллионов: перед играми английской Премьер-лиги будет минута аплодисментов, а игроки будут носить черные нарукавные повязки. В испанской Ла Лиге память Пеле почтут минутой молчания. ФИФА – руководящий орган мирового футбола – приспустила все флаги в своей штаб-квартире в Цюрихе. В Бразилии объявлен трехдневный траур.

Этот момент был ожидаем, хотя ждали его по всему миру с содроганием. В последние недели дочь Пеле Кели Насименту вела его Instagram, сообщая последние новости из больницы о состоянии отца. Бразильцы и поклонники за рубежом реагировали на каждый пост о «короле» миллионами лайков и десятками тысяч комментариев.

В четверг госпиталь выпустил заявление, подтверждающее смерть Пеле от полиорганной недостаточности, связанной с раком толстой кишки. Но это было больше, чем просто медицинский отчет – в заявлении также говорилось, что врачи разделяют страдания, которые испытывает семья и все остальные в связи с потерей «нашего любимого короля футбола».

О потере скорбят во всем мире, в пятницу отовсюду сыплются сообщения в поддержку семьи и любителей футбола. Вот лишь некоторые из них:

Президент Международного Олимпийского комитета Томас Бах: «С уходом Пеле мир потерял великую спортивную икону. Насколько я смог убедиться на собственном опыте, он был искренним сторонником олимпийских ценностей и гордым носителем олимпийского огня. Для меня было честью вручить ему олимпийский орден».

Президент ФИФА Джанни Инфантино: «Его наследие невозможно описать словами. Выражаю искренние соболезнования его семье и друзьям, CBF (Бразильской футбольной федерации), Бразилии и всем поклонникам футбола, которые так его любили. Сегодня мы все оплакиваем потерю физического присутствия нашего дорогого Пеле, но он уже давно обрел бессмертие и поэтому будет с нами вечно».

Президент США Джо Байден: «Для спорта, который объединяет мир, как никакой другой, восхождение Пеле из очень скромных возможностей к званию легенды футбола – это история о том, что возможно в мире. Сегодня мысли мои и Джилл [первой леди] вместе с его семьей и теми, кто его любил».

Экс-президент США Барак Обама: «Пеле был одним из величайших футболистов, умевших делать красивую игру. И как один из самых узнаваемых спортсменов в мире, он понял силу, с помощью которой спорт объединяет людей. Наши мысли с его семьей и всеми, кто любил и обожал его».

Президент Франции Эммануэль Макрон: Игра. Король. Вечность».

Президент Аргентины Альберто Фернандес: «Нас покинул один из величайших футболистов в истории. Мы всегда будем помнить те годы, когда Пеле ослеплял мир своим мастерством. Крепко обнимаю его семью и жителей Бразилии, которые будут носить его в своих сердцах».

Премьер-министр Индии Нарендра Моди: «Смерть Пеле оставила невосполнимую пустоту в мире спорта. Мировая футбольная суперзвезда, его популярность не знает границ. Его выдающиеся спортивные выступления и успех будут вдохновлять грядущие поколения. Соболезнования его семье и болельщикам. RIP».

Египетский нападающий футбольного клуба «Ливерпуль» Мохамед Салах: «Прощание с легендой футбола».

Президент УЕФА Александр Чеферин: «Он был первой мировой суперзвездой футбола и благодаря достижениям на поле и за его пределами, сыграл роль первопроходца в превращении футбола в самый популярный вид спорта в мире. Его будет очень не хватать».

Капитан сборной Аргентины Лионель Месси: «Покойся с миром, Пеле».

Французский нападающий Килиан Мбаппе: «Король футбола покинул нас, но его наследие никогда не будет забыто. Покойся с миром, король…».

Португальский нападающий Криштиану Роналду: «Мои глубочайшие соболезнования всей Бразилии, и в особенности семье Эдсона Арантиша ду Насименту (настоящее имя Пеле – прим. редакции). Простого «прощай» с вечным королем Пеле никогда не будет достаточно, чтобы выразить боль, которая в этот момент охватывает весь футбольный мир. Вдохновение для многих миллионов, напоминание о вчера, сегодня и всегда».

Легенда крикета, индийский игрок Сачин Тендулкар: «Большая потеря не только для футбола, но и для всего спортивного мира. Другого такого никогда не будет! Твое наследие будет жить вечно. Покойся с миром, Пеле!».

Актер Сильвестр Сталлоне: «Пеле Великий! Покойся с миром! Он был хорошим человеком».

Для всего мира Пеле был, конечно, футбольной легендой, но для Бразилии - чем-то гораздо большим.

«Немногие бразильцы так возвысили имя страны, как он», - написал у себя в Twitter избранный президент Бразилии Лула да Сильва (он вступит в должность 1 января), отметив, что не наберется и десятка таких же, как Пеле.

Это страна, которая определяет себя через футбол. Во время чемпионата мира бразильцам дают отгулы, чтобы они могли посмотреть игры своей сборной. Пеле подбадривал их со своей больничной койки во время нынешнего чемпионата, желая им всего наилучшего. И оттого его смерть, наступившая после турнира, который он сам выигрывал трижды, ощущается еще острее.

Пеле оставался очень бразильским футболистом, много лет играя за «Сантос», а не за зарубежные клубы. В 1961 году тогдашний президент Джанио Квадрос даже объявил его национальным достоянием, что означало, что в течение многих лет его нельзя было «экспортировать» для игры в клубах других стран – такова была его важность, статус героя и национальной гордости.

В стране, где до сих пор господствуют расизм и классовые предрассудки, Пеле, темнокожий футболист из бедной семьи, стал невероятно успешным игроком. Он редко говорил о расизме, за что его иногда критиковали. Но он всегда отстаивал способность футбола объединять нацию, давать возможности даже самым бедным бразильцам.

Пеле также был известен тем, что не проявлял особого интереса к политике. Многие считали это слабостью, учитывая его уровень влияния и ту бурную политическую эпоху, включая диктатуру, в которую ему довелось жить.

Но в бразильском обществе, в котором политический раскол снова начал углубляться, это молчание позволило Пеле стоять над схваткой, стать тем, кого любили и уважали во всем мире как короля всех бразильцев, как на поле, так и за его пределами.

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