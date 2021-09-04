Вечерняя пробежка обернулась для астанчанки попыткой изнасилования

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Вечерняя пробежка обернулась попыткой изнасилования для женщины в Нур-Султане. Столичные полицейские задержали подозреваемого по горячим следам. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ДП.

В 19:34 на канал «102» поступило сообщение о том, что молодой человек пытался изнасиловать женщину, после чего убежал в неизвестном направлении.

В ходе выяснения обстоятельств установлено, что 42-летняя женщина вышла на пробежку по улице Б. Момышулы и заметила подозрительного мужчину, который шел за ней следом. Со слов потерпевшей, в руках у него было два пакета. Как стало известно позже, чтобы скрыться после содеянного он намеревался переодеться.

Злоумышленник, находясь в состоянии алкогольного опьянения, догнал женщину и, повалив ее на землю, начал применять грубую силу. К счастью, прохожие услышали ее крики и поспешили на помощь. Увидев неравнодушных граждан, преступник успел скрыться.

После поступления информации на канал «102», для задержания злоумышленника был ориентирован личный состав департамента полиции.

Подозреваемый был задержан по горячим следам. Им оказался 20-летний молодой человек, который не имеет постоянной работы. Женщина опознала напавшего.

По факту возбуждено уголовное дело, ведется следствие. Подозреваемый водворен в изолятор временного содержания.