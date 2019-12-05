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Вечерние рейды проводят по частному сектору спасатели СКО
ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области спасатели вместе с полицейскими проводят вечерние рейды по частным жилым домам, передает корреспондент МИА «Казинформ».
По информации департамента по чрезвычайным ситуациям, именно вечером и ночью чаще всего случаются пожары. Большая часть их приходится на жилой сектор.
Основная причина возгораний – неосторожное обращение с огнем. На втором месте - нарушение правил монтажа и технической эксплуатации электрооборудования, на третьем - нарушение правил безопасности при устройстве и эксплуатации печей.
По статистике к пожарам чаще всего приводит курение взрослых в состоянии алкогольного опьянения, неисправная электропроводка, использование самодельных нагревательных приборов. Часть пожаров возникает по причине детской шалости с огнем.
«С начала отопительного сезона без возникновения пожара от отравления угарным газом в жилом секторе травмы получили 13 человек, из них 5 детей. Совместно с местными исполнительными органами в многодетных семьях установили пожарные дымовые извещатели. Всего с начала года установили 357 датчиков угарного газа и дыма», - рассказали в пресс-службе.
С начала года в регионе зарегистрировали 648 пожаров, в которых погибли 38 человек, 27 - получили травмы. Материальный ущерб составил свыше 65 млн тенге.
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