Вечеринка на Кок-Жайлау: участники могут понести уголовное наказание
АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – В Алматы установили всех участников вечеринки на Кок-Жайлау во время карантина, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«Буквально несколько дней назад на территории Кок-Жайлау группа людей организовала какой-то просмотр кино, концерт и так далее. Я хочу вам доложить, что все они установлены, в отношении всех указанных людей заведены административные материалы. Все они привлечены к административной ответственности. Сейчас рассматривается вопрос доведения уровня наказания до уголовного. Вы знаете, на сегодняшний день территория Кок-Жайлау передана в ведение города Алматы. Мы сейчас активно обсуждаем с министерством судьбу данной земли», - сказал первый заместитель акима Алматы Ерлан Кожагапанов.
Напомним, на прошедших выходных на Кок-Жайлау прошла вечеринка во время карантина. Позже о ситуации высказался первый заместитель акима Алматы Ерлан Кожагапанов.
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