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Вечеринка на Кок-Жайлау: участники могут понести уголовное наказание

29 Мая 2020 13:54
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Вечеринка на Кок-Жайлау: участники могут понести уголовное наказание

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – В Алматы установили всех участников вечеринки на Кок-Жайлау во время карантина, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Буквально несколько дней назад на территории Кок-Жайлау группа людей организовала какой-то просмотр кино, концерт и так далее. Я хочу вам доложить, что все они установлены, в отношении всех указанных людей заведены административные материалы. Все они привлечены к административной ответственности. Сейчас рассматривается вопрос доведения уровня наказания до уголовного. Вы знаете, на сегодняшний день территория Кок-Жайлау передана в ведение города Алматы. Мы сейчас активно обсуждаем с министерством судьбу данной земли», - сказал первый заместитель акима Алматы Ерлан Кожагапанов.

Напомним, на прошедших выходных на Кок-Жайлау прошла вечеринка во время карантина. Позже о ситуации высказался первый заместитель акима Алматы Ерлан Кожагапанов.


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Ключевые слова: Алматы, Борьба с преступностью,
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Автор:

Данияр Дауталиев

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