Вечер в итальянском стиле пройдет в театре «Астана Опера»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Звездный состав исполнителей примет участие в авторском концерте итальянского маэстро Джузеппе Акуавива – «Пуччини-гала». Заслуженные деятели Казахстана сопрано Салтанат Ахметова, Жупар Габдуллина, Бибигуль Жанузак, тенор Медет Чотабаев, Жан Тапин, Меир Байнеш, баритон Талгат Мусабаев и Симфонический оркестр «Астана Опера» под управлением дирижера Джузеппе Акуавива выступят 6 апреля на сцене Большого зала театра, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу столичного театра.

Программу «Пуччнни-гала» украсят произведения, которые будут впервые исполнены в театре. Так, слушатели познакомятся с сочинениями великого итальянского композитора Дж. Пуччини – «Танец ведьм» и L’abbandono из оперы «Виллисы», дуэт «Прекрасная мечта Доретты» и сцены Бриндизи (квартет) из оперы «Ласточка», ария из оперы «Сестра Анжелика».

Кроме того, артисты также представят узнаваемые и всеми любимые сочинения Дж. Пуччини - ария Леско Donna non vidi mai из оперы «Манон Леско», дуэт из оперы «Мадам Баттерфляй», ария Скикки из оперы «Джанни Скикки» и многое другое.

В музыкальном вечере принимает участие хор «Астана Опера», главный хормейстер театра – Заслуженный деятель Казахстана Ержан Даутов.

Прекрасный знаток музыки Дж. Пуччини – известный итальянский дирижер, инициатор концерта Джузеппе Акуавива подготовил для публики множество сюрпризов.

- Я уже очень долго работаю с артистами «Астана Опера», и для меня всегда большая радость погружаться с ними в совместную музыкальную деятельность. Пуччини – это автор, творчество которого я изучал очень долго и тщательно. Во-первых, потому что сотрудничал в течение 10 лет с «Фестивалем Пуччини» в Италии. Во-вторых, проводил личные исследования его творчества. Это композитор, чьи сочинения являются одними из наиболее представленных во всем мире. Мне очень легко исполнять его произведения на любой площадке, потому что они нравятся всем. Этот композитор обладал удивительной способностью – он умел писать для всех. Пуччини предложил людям прекрасные захватывающие истории сюжетов, но кроме того, каждая его опера – это большой урок драматургии и театральности для артистов.

Что касается оркестровой музыки, то она является наиболее часто используемой в фильмах из поколения в поколение. Поэтому он – центральный персонаж всего мирового репертуара. Это автор, который писал на рубеже XIX-XX веков. В его произведениях уже виден новый язык будущего. Он был гением, потому что ему удалось совместить итальянскую традицию с языком новой драматургии, которая была приближена к обычной человеческой жизни, и которая шла дальше текста либретто. Пуччини абсолютно точно был гением своего времени, а также еще по прошествии 100 лет, - рассказал маэстро Джузеппе Акуавива.

Все творчество Джакомо Пуччини считается высшим достижением итальянского оперного искусства. Его оперы поражают богатством мелодий, игрой оркестровых красок и акустическими эффектами, а главное – музыкальный язык творений Пуччини отличают демократичность и экспрессивность стиля. Убедиться в этом смогут слушатели концерта «Пуччини-гала». Начало концерта в 19:00.