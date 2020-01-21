Вечер в честь 70-летия писателя Госмана Толегула прошел в Кокшетау

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - Сегодня в областном центре состоялся юбилейный вечер общественного и культурного деятеля, писателя, переводчика, председателя Акмолинского областного совета ветеранов Госмана Толегула, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на управление внутренней политики.

В начале мероприятия гостей ознакомили с выставкой книг, демонстрирующей его вклад в переводческое дело.

Поздравить со значимой датой пришли друзья, коллеги, ветераны, представители научной и творческой общественности и государственных структур.

Заместитель акима Акмолинской области Айна Мусралимова в своем выступлении отметила неоценимый вклад в развитие государственного языка, укрепления общественного согласия.

«Госман Толегулович – человек огромных знаний, который успешно передает свой опыт нынешнему поколению. Несмотря на то, что вы находитесь на заслуженном отдыхе, активно занимаетесь общественной деятельностью. Благодаря вам, во всех районах нашей области открыты центры по изучению языков, переименованы порядка 2000 улиц и 200 населенных пунктов в регионе», - подчеркнула Айна Мусралимова.

На мероприятии также выступили главный редактор управления печати Национального научно-практического центра «Тіл-Қазына» Қойшыбай Есентаев, председатель Акмолинского областного суда Досжан Амиров, писатель, почетный житель города Кокшетау Виктор Терещук и другие.





К слову, будучи склонным к писательству, Госман Толегул, окончив факультет журналистики государственного университета им. Кирова, начал свой трудовой путь корреспондентом районной газеты. Вехи трудовой деятельности отмечены в информационной, партийной сферах и области развития языков.

Госман Толегулович является лучшим профессиональным переводчиком Казахстана, на счету которого 45 книг, переведенных с казахского на русский язык, 23 книги – с русского на казахский. Среди них труды лауреатов Государственной премии РК Мухтара Магауина, Койшигары Салгарина, Дукенбая Досжана, лауреата Президентской премии мира и согласия Саутбека Абдрахманова, лауреата международных премий им. Кафки и им. Культегина Немата Келимбетова, а также философская литература, словари и многое другое.