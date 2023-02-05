Вечер старинной и современной хореографии состоится на сцене «Астана Опера»

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Старинный балет из XIX века – «Пахита» Л. Минкуса и Э. Дельдевеза в хореографии М. Петипа и современный балет из ХХ века – «Шесть танцев» на музыку В.А. Моцарта в хореографии И. Килиана будут представлены 5 февраля на сцене «Астана Опера», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу театра «Астана Опера».

Два мира – XIX и XХ век – совершенно разные и в тоже время привлекательные своими событиями и открытиями. Отражение эпох можно проследить во многих видах искусства, однако балет, говорящий на языке пластики, наиболее точно передает тенденции времени.

Такое изящное сочетание балетных техник и направлений позволит взглянуть публике, как из машины времени, на возможности танцовщиков прошлых веков. Художественный руководитель балетной труппы «Астана Опера» Народная артистка России Алтынай Асылмуратова всегда создает интересные программы, которые способны формировать вкусы публики, обогащать зрительскую аудиторию знаниями и дарить прекрасные эмоции. За пульт симфонического оркестра «Астана Опера» в этот вечер встанет Арман Уразгалиев.

Дивертисмент из балета «Пахита» исполнят Заслуженный деятель Казахстана Анель Рустемова, лауреат международных конкурсов Олжас Тарланов, балетная труппа «Астана Опера», а также воспитанники Казахской национальной академии хореографии. Это большое классическое па из балета «Пахита» на музыку Людвига Минкуса было впервые поставлено Мариусом Петипа в 1881 году в качестве дополнительной сцены к постановке «Пахиты» 1847 года.

«В нашем театре премьера этого шедевра классического искусства состоялась в 2016 году, в котором я также принимала участие. Он стоит в одном ряду с другими балетами, относящимися к бархатной классике, с вековой историей. «Пахиту» можно назвать балетным бестселлером, который сродни хорошей литературе, прививает вкус публике. Постановка отличается тем, что в ней можно показать всю палитру классического танца, но большинство танцовщиц особенно привлекает постановка рук в стиле мазурки. На мой взгляд, это добавляет балерине грациозности и статности. Кроме того, в этом балете множество разнообразных вариаций из старинных балетов - «Трильби», «Царь Кандавл», «Конек-горбунок», «Сильфида» М. Петипа, «Павильон Армиды» М. Фокина, благодаря которым каждая артистка сможет продемонстрировать свое мастерство. Моя же сольная вариация нравится мне, потому что она насыщена большим количеством технических элементов, в том числе вращений. И конечно, важно точно исполнить знаменитую коду, которая включает 32 фуэте! В этом масштабном Гран-па задействован практически весь кордебалет, солисты. Так, исполнение «Пахиты» - показатель высшего профессионального уровня балетной труппы», - рассказала Анель Рустемова.

«Моя работа в труппе театра «Астана Опера» началась именно с премьеры балета «Пахита». В афише не так часто представлен этот пышный, праздничный спектакль, поэтому и для артистов, и для зрителей это всегда – культурное событие. Филигранно исполнять классический репертуар – всегда большая сложность, поэтому мы ответственно готовимся, репетируем и надеемся, что нам удастся передать испанскую стилистику этого балета», - отметил Олжас Тарланов.

Палитра хореографических стилей сменится во втором отделении, где будет представлен балет на музыку Вольфганга Амадея Моцарта «Шесть танцев» Иржи Килиана. Этот одноактный балет принадлежит к «черно-белой» серии постановок знаменитого хореографа. Такую характеристику спектакли получили из-за цветового решения, они необычны по сценографии, а также абстрактны по сюжету.

В отличие от «Пахиты», где на сцене задействовано порядка тридцати артистов, в балете Килиана прослеживается минимализм в количестве персонажей, что тоже является отличительной особенностью балетов этого цикла. Сам Килиан считает, что небольшое число артистов позволяет зрителям лучше почувствовать происходящее. Так, в спектакле «Шесть танцев» партию Карин исполнит Аделина Тулепова. Впервые образ Каролины воплотит Бахытгуль Испанова. Олжас Тарланов харизматично представит партию Пола. Роль Патрика предстоит по-настоящему драматически передать Султанбеку Гумару. Озорного и изящного Йохана представит Данияр Жуматаев. Лиза – Молдир Шакимова. Урци – Серик Накыспеков. Нэнси – Мадина Кужамжарова.

Этот балет невелик и по своей длительности, поэтому второе отделение также украсят номера «Старая фотография» в хореографии Дмитрия Брянцева в исполнении Александра Корнилова и Назиры Заетовой (дебют). Эксклюзивы театра – жемчужины мировой хореографии – «Леда и Лебедь» в хореографии Ролана Пети, номер представят Анастасия Заклинская и Жанибек Ахмедиев и «Таис» также в хореографии прославленного балетмейстера, которую исполнят Заслуженный деятель Казахстана Мадина Унербаева и Арман Уразов (дебют).

Столь длительное время, прошедшее со дня создания балетов, пополнивших программу Гала, ничем не вредит спектаклям – будто они сделаны только вчера. Это, несомненно, говорит о том, что они будут понятны и интересны столичной публике.

Начало Гала-балета в 17:00.

Фото: пресс-служба театра «Астана Опера»