Вечер современной хореографии пройдет в «Астана Балет»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Театр «Астана Балет» подготовил для столичной публики впечатляющую программу, которую покажут 6 ноября, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу театра.

«Вечер одноактных балетов» объединяет интересные и интригующие постановки: «Путешествие памяти» Раймондо Ребека, а также две работы приглашенного хореографа Рикардо Амаранте – «A Fuego Lento» и «Love Fear Loss».

В первом отделении будет представлен одноактный балет «Путешествие памяти» («A Journey of a Memory») Раймондо Ребека, который погрузит зрителей в иллюзорные переплетения человеческой памяти. Завораживающее хореографическое представление в сочетании с высочайшим уровнем исполнения и красочной сценографией под пронзительные романтические мелодии Фредерика Шопена, Эцио Боссо, Филипа Гласса и Фазила Сая производит на зрителя неизгладимый эффект.

Во втором отделении публику ожидает «Love Fear Loss» («Любовь Страх Потеря») приглашенного хореографа Рикардо Амаранте. Три восхитительных и темпераментных дуэта, навеянные необыкновенной жизнью и восхитительной музыкой французской певицы Эдит Пиаф, еще один пример высококачественной современной хореографии, трансформирующей вечные классические традиции. Песня «Гимн любви» повествует об эмоциях, которые мы испытываем в начале отношений. Завораживающая интерпретация «Не покидай меня» раскрывает тему трудностей во взаимоотношениях. А в песне «Боже мой» выражены одни из самых сильных чувств, которые может испытать человек при потере близкого человека. Рожденная после внезапной гибели возлюбленного певицы, она, как зеркало ее души, отражает всю глубину трагедии, постигшей эту великую историю любви.

В неоклассической постановке «A Fuego Lento» («Медленный огонь») бразильский балетмейстер Рикардо Амаранте языком современной хореографии рассказывает о всепоглощающей страсти, первых чувствах любви и желания. Это яркое динамичное зрелище с выразительной пластикой на оригинальную музыку великих аргентинских композиторов Астора Пьяццоллы и Пабло Циглера. Знойные и волнующие мелодии танго обостряют все эмоции и навсегда остаются в сердцах зрителей.

Мероприятие состоится при поддержке Министерства культуры и спорта в рамках празднования 30-летия Независимости РК.