Вечер премьер состоится в «Астана Балет»

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - 15 и 16 апреля на сцене театра «Астана Балет» зрителей ожидает двойная премьера. В течение двух дней публике будут представлены сразу два новых спектакля от современных хореографов:«Soli Deo Gloria» в постановке Айнур Абильгазиной на музыку Густава Малера и «Nine» в хореографии Олжаса Маханбеталиева на музыку Лизы Джеррард, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу театра.

«Это редкий случай для любого театра – отдать на откуп начинающим хореографам спектакль. Два совершенно разных хореографа ставят два совершено разных уникальных спектакля, но вместе они представляют общую картину нового поколения современной хореографической школы. Зритель сможет насладиться авторской хореографией, обогащенной яркой индивидуальной лексикой молодых танцовщиков, где создатели работ поделятся размышлениями о самом важном – о человеке, взаимодействии друг с другом и с миром», – поделился художественный руководитель театра Нурлан Канетов.

В программе вечера премьер неоклассический балет «Soli Deo Gloria» в постановке Айнур Абильгазиной в сопровождении симфонического оркестра театра «Астана Балет». В ее работе основа движений традиционна, выверенные позы, классические поддержки – тут даже чувствуется некоторое любование этой эстетикой, что вполне понятно: Айнур Абильгазина артистка балета, и к хореографии она подходит в том числе с позиции исполнителя, ее балеты красивы и выигрышны для артистов.

«Мой новый спектакль – это зарисовки об эмоциях и чувствах главной героини. Перед тем, как совершить переход и оборвать нити, связывающие с земным воплощением, она просматривает эпизоды своей жизни, которые оставили наиболее глубокий след в сердце, словно киноленту, вновь проживая все эмоции столь многоликого чувства, как любовь. Я верю, что души вновь встречают любимых и близких, с которыми некогда разлучились. Музыка очень глубокая и сложная, все получилось взаимосвязано: музыка и хореография сольются воедино и предадут полную гамму чувств, испытываемых людьми в разные отрезки жизни», – отмечает хореограф Айнур Абильгазина.

Также зрителям представят гипнотический спектакль «Nine» в хореографии Олжаса Маханбеталиева на музыку Лизы Джеррард.Хореографически балет решен в стиле синтеза нескольких танцевальных направлений.Постановщик обращается к теме основы жизни и мироздания – Солнечной системе, состоящей из девяти планет. Нас всю жизнь окружают цифры и каждое число олицетворяет особый цикл, свою уникальную природу, и число девять - можно назвать самым мистическим из них.

«Это балет о пути жизни и поиске своего предназначения. Есть крылатая фраза из песни, что жизнь – это миг, а миг, в свою очередь, это яркий эмоциональный момент на пути жизни, оставляющий след в нашей памяти или сознании. Я думаю, что невозможно дать объективную оценку чему-либо без противовеса – что есть свет, если нет тьмы, что хорошо, если нет плохо. И в итоге мы собираем самые яркие моменты жизни и делимся эмоциями, чтобы в конце пути прожить их в один миг», – поделился хореограф Олжас Маханбеталиев.

Столичную публику ожидает гармоничное слияние всех составляющих спектакля: высокая техника исполнения и актерское мастерство артистов, интересные музыкальные решения балетов и продуманные до мелочей детали: сценография и световое оформление.

Премьеры состоятся при поддержке Министерства культуры и спорта Республики Казахстан.