Вечер портретов Шокана Уалиханова прошёл в Павлодарском музее

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - Портреты знаменитого казахстанского путешественника и учёного Шокана Уалиханова обнаружены в фондах Павлодарского областного художественного музея и стали «героями» отдельного вечера, в ходе которого участникам мероприятия рассказали об истории их создания, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

«У нас сегодня собралась уникальная серия портретов Шокана Уалиханова, которые хранятся в фондах нашего музея, - рассказала на вечере руководитель экскурсионно-массового отдела Павлодарского областного художественного музея Эльмира Арынова. - Здесь представлены работы трёх художников, очень известных».



Вечер портретов Шокана Уалиханова провели сегодня Павлодарский Дом географии и художественный музей. Встреча была посвящена памяти самого учёного, историка, этнографа, фольклориста, путешественника, просветителя Шокана Уалиханова и приурочена к 160-летию прибытия его экспедиции в Кашгар. В этот город путешественник прибыл первого октября 1858 года.



«О том, что в фондах этого музея хранятся портреты великого учёного и путешественника, мы узнали совершенно случайно. Точнее, нам стало известно сначала об одном портрете, автором которого был павлодарский художник Николай Петерш, - отметила член Дома географии Дарина Кусаинова. - Он работал в стенах этого же музея. Но потом мы сделали целое открытие: оказывается, тут бережно хранят портреты известного географа, этнографа работы и других мастеров живописи!».



Вниманию зрителя были представлены три портрета, которые называются одинаково - «Шокан Уалиханов», но были написаны разными художниками: Николаем Петершем (абразив, пастель, 1981 год), Абылханом Кастеевым (бумага, акварель, 1957) и Юрием Дорошевым (холст, масло).



«Хотелось бы начать с произведения, выполненного Абылханом Кастеевым. Это портрет Шокана Уалиханова, который был создан в 1957 году. Это работа акварельная, то есть можно отнести её к разделу графики, - заметила Э. Арынова. - Здесь показан образ Шокана Уалиханова, который сидит на камне, на небольшом возвышении. Скорее всего, эта работа была написана на территории Семиречья, в одной из многочисленных поездок Шокана Уалиханова».



По словам специалиста, на этой картине Абылхан Кастеев в некоторой степени проводит параллель между самим собой и Шоканом Уалихановым, потому что последний всем известен не только как знаменитый путешественник, участник многочисленных экспедиций, учёный, но и как великолепный рисовальщик.



«Он обладал непревзойдённым мастерством художника. Он владел в совершенстве различными техниками изобразительного искусства, это: графика, сохранилось на данный момент более 150 его зарисовок, - добавила Эльмира Арынова. - В этом произведении Кастеев показывает образ Шокана Уалиханова: его взгляд несколько отстранён вдаль, и даже мечтательный взор его обращён и на зрителя, и одновременно куда-то в сторону; в руках он держит листок; то есть, вероятнее всего, он готов сделать какую-то зарисовку».



Рисование было неотъемлемой частью работы Шокана Уалиханова, так как он часто проводил полевые съёмки, и делать зарисовки на местности было для него вполне естественным, рассказали в музее.



«Что касается создания, истории этого портрета, то очень мало информации осталось на данный момент, но согласно официальной версии этот портрет был подарен известному казахстанскому художнику Гани Иляеву, который жил в Шымкенте: в середине пятидесятых годов Абылхан Кастеев в составе многочисленной плеяды талантливых художников приехал в Шымкент, где встретился с Гани Иляевым, - рассказала вечере руководитель экскурсионно-массового отдела Павлодарского областного художественного музея. - Гани Иляев был известен тем, что был одним из немногих художников, который часто обращался к вышестоящему руководству с просьбами ввести специальный курс по сохранению народного искусства, народного ремесла. У него сохранилось очень много работ, посвящённых орнаментальному искусству казахов, и они с Кастеевым очень тесно дружили, и впоследствии этот портрет был подарен

Гани Иляеву - затем, видимо, его передарили, и он безвозмездно попал в фонды нашего музея».



«Гвоздём» программы стали все три картины, точнее четыре. Гостям показали ещё и пейзаж с изображением Кушмуруна - местности, где родился Шокан Уалиханов.



«Шокан Уалиханов родился в ноябре 1835 года в крепости Кушмурун, это близ Костаная. При рождении мальчику было дано имя Мухаммед-Канапия, но позже имя было заменено на прозвище Шокан, как его называла мать, и оно закрепилось официально, - рассказала член ПавГео, студент факультета географии Анастасия Сасько, выступившая с докладом «Великий учёный и путешественник. Экспедиция в Кашгарию». - В 1847 году в возрасте двенадцати лет Шокан был отправлен на учёбу в Омский кадетский корпус. Там его встретил старый друг семьи переводчик Топшинский, который познакомил его с маленький кадетом Потаниным (уроженцем села Ямышево Павлодарской области, впоследствии - известным учёным и путешественником - Казинформ), вследствие чего у Потанина и Уалиханова закрепилась тесная дружба».



По словам Анастасии, которая и провела сегодняшний вечер портретов, восьмого ноября 1853 года Шокан Уалиханов закончил Омский кадетский корпус и стал кадровым офицером русской императорской армии, получив чин корнета. Он жаждал служить своей Родине и стремился к плодотворной творческой деятельности.



«В 1858 году, в июне, он начинает знаменитую экспедицию в Кашгарию, которая навсегда осталась в нашей истории. В то время ему было всего 22 года, - добавила она. - Он путешествовал не под своим именем, а под именем купца Алимбая. Полгода он пребывал в Кашгарии, хорошо познакомился с местной знатью и другими жителями». Ш. Уалиханову тогда удалось собрать важные сведения о населении и о дорогах.



На вечере портретов работала небольшая выставка книг, газет на казахском и русском языках с трудами Шокана Уалиханова и публикациями о нём из библиотеки и архива Павлодарского Дома географии, а также из личной коллекции одного из гостей мероприятия - отличника образования, члена Союза журналистов Казахстана, основателя и бывшего директора музея истории образования Павлодарской области Ерсина Каскиевича Такирбасова.

Со стихотворением Бакытжана Канапьянова «Год Шокана» выступил ученик третьего класса павлодарской школы-лицея №8 воспитанник клуба юных краеведов «Джурбай» Павлодарского Дома географии Даниил Ким.



«Несколько лет молодой учитель географии, член ПавГео Саян Баужанов в селе Новоямышево Павлодарского района проводит конференцию «Уалихановские чтения» среди школьников. Причём его детище вырастало из масштабов сельских чтений до районного уровня», - добавила Дарина Кусаинова. Преподаватель выступил на этом вечере, рассказав, что в одном из классов школы, где он работает, планируется открыть кабинет имени Шокана Уалиханова.