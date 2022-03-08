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Вечер памяти знаменитых казахстанских певиц провели в Караганде

Автор:  
Агата Мухамеджанова
8 Марта 2022, 23:00
Вечер памяти знаменитых казахстанских певиц провели в Караганде

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – В Международный женский праздник кинотеатр «Сарыжайлау» и Карагандинский гуманитарный колледж запустили совместный проект. Он посвящён памяти знаменитых казахстанских певиц и актрис, оставивших неоценимый след в истории искусства, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

В этом году исполняется 110 лет со дня рождения оперной певицы Куляш Байсейтовой и народной артистки КазССР Шары Жиенкуловой. А также 100 лет со дня рождения народных артисток Казахстана Розы Баглановой и Шолпан Жандарбековой. В честь этого в кинотеатре «Сарыжайлау» был организован праздничный вечер.

« Цель мероприятия – познакомить наше подрастающее поколение с прекрасным искусством наших матерей. Это Куляш Байсейтова, Шара Жиенкулова, Шолпан Жандарбекова и Роза Багланова «, - сказал заместитель директора кинотеатра «Сарыжайлау» Ноян Ж унусов.

На праздничном вечере были показаны отрывки из их жизней, документальные фильмы, отрывки из спектаклей, а студенты гуманитарного колледжа исполнили песни, которые когда-то пели народные артистки. Одна из них – Азира Саинова. Девушка вышла на сцену с произведением «Гакку».

« К сегодняшней песне я очень долго готовилась. Даже могу сказать, что ночами готовилась. Сложность этой песни, то что тут высокие ноты. Не каждый может достать «, - говорит студентка Карагандинского гуманитарного колледжа Азира С аинова.

Есть немало женщин, внесших особый вклад в развитие казахского театрального искусства. Организаторы намерены сделать проект традиционным.

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