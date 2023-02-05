Вечер памяти знаменитого балетмейстера Турсынбека Нуркалиева пройдет в Астане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – В историю казахстанского балета на века вошло имя знаменитого балетмейстера Турсынбека Нуркалиева – одного из основоположников хореографического искусства в столице. 8 февраля на сцене Большого зала «Астана Опера» состоится вечер памяти «Спасибо, Мастер!», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу театра «Астана Опера».

Балетное искусство остается бессмертным, когда происходит преемственность поколений. Турсынбек Нуркалиев воспитал целую плеяду казахстанских артистов, которые будут передавать полученный ими профессиональный опыт. В их числе знаменитые танцовщики, прославляющие казахстанское искусство на родине и за рубежом – Заслуженные деятели Казахстана Мадина Унербаева, Айгерим Бекетаева, Анель Рустемова, Бактияр Адамжан, Еркин Рахматуллаев, лауреаты многих международных конкурсов Асель Шайкенова, Арман Уразов, Серик Накыспеков, Данияр Жуматаев, Бауыржан Мекембаев. Их творчество публика сможет оценить в рамках Вечера памяти.

У Турсынбека Нуркалиева был свой, особенный стиль. И программа концерта была составлена его супругой Заслуженным деятелем Казахстана Галией Бурибаевой именно по принципу работы известного балетмейстера.

Ее украсили яркие хореографические композиции «История» М. Хэгерти, «Павана» Г. Форе, «Дорога» Д. Шостаковича, дуэт из балета «Ромео и Джульетта» С. Прокофьева, знаменитый дуэт «Мелодия» К.В. Глюка, который всегда с большим успехом исполнял сам маэстро. Номера из балетов «Спящая красавица», «Щелкунчик» П. Чайковского, «Дон Кихот» Л. Минкуса, «Спартак» А. Хачатуряна, масштабный номер «Татарская пляска» и «Романс» из балета «Бахчисарайский фонтан» Б. Асафьева, «Умирающий лебедь» К. Сен-Санса, «Гопак» В. Соловьева-Седого и многие другие. За дирижерским пультом – Элмар Бурибаев.

«Турсынбек Абдыбаевич был не просто руководителем, педагогом – для всех артистов балета он был заботливым отцом. Кто бы ни обращался к нему, он всегда помогал и делал все, чтобы балетная молодежь чувствовала себя комфортно и уютно не только в театре, но и за его пределами. Он был одним из немногих, кто согласился работать в условиях, которые изначально были не самыми лучшими на этапе становления столицы. Жил в общежитии вместе с артистами. И благодаря его неустанному труду, в Астане появился академический балет. Поступки человека определяют, хороший он или нет. Для меня он был наидобрейший человек, которого я когда-либо знал. Он говорил нам: «жаным, балам», эти теплые слова всегда было приятно слышать, - вспоминает ведущий солист «Астана Опера» звезда мировой балетной сцены Бактияр Адамжан. - Он разглядел во мне потенциал, в каком-то смысле рискнул в творческом плане и дал возможность исполнить ведущие партии в спектаклях «Спартак», «Щелкунчик» и многих других из репертуара нашего театра. Он доверял мне, и я это чувствовал. Турсынбек Нуркалиев был большим профессионалом, понимал все нюансы классического искусства, сам был прекрасным танцовщиком, и когда мы занимались плохо, он всегда делал нам замечания, давал профессиональные советы. Сейчас мне больше всего не хватает его доброго: «Балам, бәрі жақсы ма сенде?»… Он был отцом балетной труппы».

Заслуженного деятеля Казахстана, профессора, знаменитого балетмейстера Турсынбека Нуркалиева не хватает не только артистам, ведь он внес большой вклад в развитие балетного искусства страны. Его жизнь была счастливая, яркая и наполненная глубоким смыслом. Балетный мастер оставил после себя весомый результат профессиональной деятельности, который всегда будет иметь великую ценность…

Фото: пресс-служба театра «Астана Опера»