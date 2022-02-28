+7 701 759 90 19
Нур-Султан: -5 °С
Алматы: 4 °С
USD 428.32 EUR 486.96
RUB 5.65 CNY 67.71
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Вечер памяти Заурбека Райбаева прошел в КазНТОБ имени Абая

28 Февраля 2022 11:18
Поделиться:
Вечер памяти Заурбека Райбаева прошел в КазНТОБ имени Абая

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - На большой сцене Казахского национального театра оперы и балета имени Абая прошел вечер памяти в честь 90-летия выдающегося балетмейстера, Народного артиста КазССР Заурбека Райбаева, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

Новости по теме
В спецЦОНе Алматы заработал автодром с новой GPS-системой
150-летие Ахмета Байтурсынова: школьники и студенты знакомили костанайцев с наследием просветителя Алматы и СКО остаются в «желтой» зоне Землетрясение в Китае зафиксировали казахстанские сейсмологи

Имя Заурбека Райбаева является одним из ключевых в истории и становлении казахского балета.

Своим творчеством он обозначил целую эпоху становления и развития национального балетного искусства в Казахстане. Карьеру в Казахском театре оперы и балета имени Абая он начал в 1954 году и прошел путь от артиста балета до главного балетмейстера.

Одноактные балеты, поставленные им на сцене КазНТОБ, - особое прочтение монументальных полотен мирового хореографического наследия, концертные программы танцев народов СССР вошли в Золотой фонд национального балетного искусства.

В качестве балетмейстера Райбаев поставил одноактные балеты «Шопениана», «Франческа да Римини» и «Болеро», одноактный балет «Хиросима» на музыку Газизы Жубановой (1966), «Чин-Томур» К. Кужамьярова (1968), «Ромео и Джульетта» (1972), детский одноактный балет «Петя и волк» С. Прокофьева (1972), «Спартак» А. Хачатуряна (1974), одноактный балет «Мужчина и Женщина» А. Онеггера (1979), одноактный балет «Игра в карты» И. Стравинского (1979), «Фрески» Т. Мынбаева (1981), «Раймонда» А. Глазунова (1984), одноактный балет «Озорные частушки» Р. Щедрина (1992), одноактный балет «Египетские ночи» А. Аренского (1994), «Дракон и Ласточка» Б. Кыдырбека (1996) и «Половецкий стан из оперы Бородина «Князь Игорь» (2002).

В концерте, посвященном мэтру, ведущие солисты балетной труппы КазНТОБ им. Абая представили на сцене известные фрагменты балетов в постановке З. Райбаева, а также его знаменитые концертные номера.

Художественный руководитель балетной труппы КазНТОБ, Народная артистка РК Гульжан Туткибаева как балетмейстер является первой ученицей Заурбека Райбаева.

«Мне посчастливилось работать под руководством Заурбека Галиевича, исполнять главные партии в его постановках и премьерных спектаклях, репетировать с ним, где он вносил тонкие и в то же время яркие нюансы, перенять его мастерство. Бесспорно, он был мастером своего дела, который умел направлять, обладая высокой творческой интуицией, мог увидеть в артисте то, что артист не мог распознать сам в себе. Он не был строгим учителем, скорее он высказывал свое мнение, которое всегда отстаивал. Заурбек Райбаев был личностью. Ведь мы знаем, что личностей мало. Как руководитель и балетмейстер был мудрым человеком», - поделилась Г. Туткибаева.

В вечер памяти зрителям также был представлен фильм о творческом пути балетмейстера, о его вкладе в балетное искусство Казахстана.

На закрытие 88-го театрального сезона театра в редакции художественного руководителя балетной труппы КазНТОБ, Народной артистки РК Гульжан Туткибаевой планируется восстановление балета Т. Мынбаева на хореографию З. Райбаева «Фрески».


Фото: kzref.org


Подписывайтесь на наш канал:

#Алматы   #Культура   #Юбилей   #Балет  
Поделиться:

Автор:

Гульзат Сахова

Новости по теме
В спецЦОНе Алматы заработал автодром с новой GPS-системой
150-летие Ахмета Байтурсынова: школьники и студенты знакомили костанайцев с наследием просветителя
Алматы и СКО остаются в «желтой» зоне
Землетрясение в Китае зафиксировали казахстанские сейсмологи
Популярное
1 Гражданка РК рассказала о ситуации в Киеве
2 Снижение ставок утильсбора – что будет с ценами на авто в Казахстане
3 Глава государства провел телефонные переговоры с Президентом Франции
4 Волонтеры обеспечивают горячим питанием – эвакуированная из Украины казахстанка
5 Шесть фактов о банковском счете, который является «неприкосновенным» в Казахстане
6 Кадровые назначения в РК за неделю
Читайте также
Выставка находок сакско-сарматского периода открылась в Атырау
Пробуждение весны: грандиозный гала-концерт представят в театре «Астана балет»
Гражданка РК рассказала о ситуации в Киеве
Снижение ставок утильсбора – что будет с ценами на авто в Казахстане
Глава государства провел телефонные переговоры с Президентом Франции
Волонтеры обеспечивают горячим питанием – эвакуированная из Украины казахстанка
Шесть фактов о банковском счете, который является «неприкосновенным» в Казахстане
Кадровые назначения в РК за неделю
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Мухамедиярова Жанара
Мухамедиярова Жанара
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Анаргуль Хамитова
Анаргуль Хамитова
954-047
rusred@inform.kz

Архив