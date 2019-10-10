Вечер памяти Сырбая Мауленова прошел в столице

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В целях реализации новых этапов программы «Рухани жаңғыру» в рамках специального проекта «Великие имена Великой степи» и «Гордость нации» в столичной школе-лицее №37 прошел вечер памяти поэта Сырбая Мауленова, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Вечер памяти организован к 97-летию поэта.

В ходе экскурсии гостям представили музей С. Мауленова и уголок сооруженный школьниками для программы «Рухани жангыру», а также кабинет «Тарихқа тағзым» с предметами быта казахского народа. В вечере памяти принял участие сын поэта Касым Мауленов.

«В настоящее время музейные кабинеты «Тарихқа тағзым» функционируют в семи школах города. В дальнейшем такие кабинеты будут открыты в 87 школах»,- отметил директор проектного офиса «Рухани жаңғыру» города Нур-Султан Укибай Нурпеисов.

Сырбай Мауленов - казахский поэт и писатель. Родился 17 сентября 1922 года в Тургайской области, умер 13 февраля 1993 года.

В 1941 году был призван в Советскую армию, где был заместителем командира стрелковой роты по политчасти в 163-м стрелковом полку (Волховский фронт). 18 января 1943 года был тяжело ранен во время прорыва ленинградской блокады.

После войны был главным редактором газеты «Казах адебиети» (с 1971) и журнала «Жулдыз». В 1948 году опубликовал «Сборник стихов». Также выпустил поэтические сборники «Голос степей» (1949), «Огни горы» (1952), «Товарищ» (1954), «Избранное» (1958), «Тургайские ворота» (1960 год), «Листья горят» (1964 год), «Полдень» (1966 год) и другие. Также в свет вышли книги стихов «Апрельский дождь» (1967 год) и «Красная арча» (1969 год), которые были удостоены Государственной премии Казахской ССР имени Абая в 1970 году. Автор более 50 поэтических сборников.