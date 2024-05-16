Вечер памяти Рахимжана Кошкарбаева прошел в Астане

В Национальном центре рукописей и редких книг Министерства культуры и информации РК в Астане прошел вечер памяти Рахимжана Кошкарбаева «Герой, поднявший знамя Рейхстага», посвященный 100-летию со дня рождения Халық Қаһарманы, передает корреспондент агентства Kazinform.

Востоковед, профессор гуманитарных наук, почетный журналист Казахстана Мухамедкали Баймуканов отметил, что беспримерный подвиг группы Рахимжана Кошкарбаева ознаменовал решающую фазу битвы за Берлин.

— Рейхстаг, расположенный в сердце Берлина, был одним из главных символов Германии, его тщательно обороняли. Среди солдат, кто хотел стать первым и дойти до рейхстага были не только Кошкарбаев и Болатов, туда стремились тысячи солдат, но именно нашему соотечественнику и его боевому товарищу удалось это сделать. Нелегкий путь в 360 метров до конечной цели, под ливнем пуль и непрекращающимся огнем батарей, они преодолевали несколько часов. Как вспоминал позже сам Рахимжан Кошкарбаев, в тот день, 30 апреля 1945 года, он уже не рассчитывал, что останется среди живых и дойдет до победы. Установив флагшток с алым полотном, они придали сил остальным своим боевым товарищам. Это огромный подвиг, о котором всегда должен помнить наш народ. Сегодня весь мир признал этот факт, этому великому событию есть и документальное подтверждение, об этом свидетельствуют очевидцы. Поэтому никаких сомнений в подвиге Кошкарбаева быть не может, — сказал Мухамедкали Баймуканов.

Заслуженный архитектор Казахстана Серик Рустамбеков был одним из инициаторов установки памятника Рахимжана Кошкарбаева в Астане.

— Имя героя Рахимжана Кошкарбаева славилось в народе всегда. Будучи еще детьми, мы прекрасно знали, что наш земляк первым воздвиг знамя Победы над Рейхстагом вместе со своим боевым товарищем Григорием Болатовым. Однако в угоду существовавшей тогда политике, о подвиге советского офицера, казахе Кошкарбаеве старательно молчали. В газетах печатали, что знамя подняли Кантария и Егоров. Чему, конечно, наши люди никогда не верили. В 1990 году я, будучи главным архитектором союзного проектного института Казгипроторг, был избран депутатом Верховного совета Казахской ССР и заместителем председателя комитета по вопросам строительства и архитектуры. От имени комитета по каждому законопроекту я должен был готовить заключение. Тогда я со своими коллегами открывали улицы, памятники, посвященные историческим личностям и известным людям. Так было принято решение о том, чтобы появились в Астане улица, названная в честь Рахимжана Кошкарбаева, а затем и памятник. Долго велись переговоры, обговаривались различные детали. Создание памятника доверили талантливому казахстанскому скульптору Аскару Нартову. Открытие монумента стало важным событием, так как служит напоминанием о героизме казахстанца во время Второй мировой войны для молодого поколения, — сказал Серик Рустамбеков.

Ведущий научный сотрудник Института истории государства Комитета науки Министерства образования и науки РК Сеиткали Дуйсен поделился впечатлениями о своей встрече с Халық Қаһарманы.

— Сегодня на встрече присутствуют школьники, учащиеся военного училища. Когда-то я, будучи школьником, был на одном из школьных мероприятий, куда в качестве почетного гостя был приглашен Рахимжан Кошкарбаев. Тогда он рассказывал о том, как тяжело и тягостно далась Победа нашим бойцам. Да, в годы советской власти и властвования тоталитаризма немало страниц нашей общей истории были искажены. О чем-то совсем молчали, какие-то факты искажали. И только спустя несколько десятилетий открываются ранее неизвестные нам факты. И с горечью приходится называть в этом ряду незаслуженно и намеренно утаенный подвиг нашего соотечественника. Обращаясь к нашей молодежи, я хочу сказать, что очень важно, чтобы все знали и помнили, на какую жертву пошли люди того, сейчас уже далекого от нас времени, чтобы жили мы сегодняшние, — сказал Сеиткали Дуйсен.

Участники вечера также отметили необходимость чтить память героя и вспоминать о его подвиге каждое 30 апреля — в знаковую дату истории Великой Отечественной войны.