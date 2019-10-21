Вечер памяти Мусы Асаинова состоялся в Кокшетау

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - В Кокшетау прошел творческий вечер, посвященный 90-летию заслуженного деятеля культуры КазССР Мусы Асаинова, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на управление внутренней политики Акмолинской области.

Мусу Мурзагуловича знают как народного акына-импровизатора, композитора, певца, народного акына, собирателя народного музыкального творчества, художественного руководителя казахского фольклорно-этнографического ансамбля народных инструментов «Кокшетау», внука великого акына-импровизатора Укили Ыбырая, автора знаменитой песни «Гәкку».

Под его руководством, где он одновременно являлся актером, режиссером и сценаристом, впервые в Кокшетау в созданной им местной драматической труппе поставлены полноценные спектакли на казахском языке.

Народная мудрость гласит «успех учителя – это успех его учеников», что как ничто другое отражает заслуги Мусы Асаинова. Одной из его учениц является народная артистка Казахстана Капаш Кулушева.

Благодаря ему собраны, воссозданы и сохранены многие песни акынов-импровизаторов Биржан Сала, Укили Ыбырая и Балуана Шолака, чье творчество представляет золотой фонд казахского эпоса.

Творческий вечер собрал известных общественных деятелей и культурную интеллигенцию. Своими воспоминаниями о Мусе Асаинове и его неоценимом вкладе в развитие казахского искусства поделились известный искусствовед, кинодраматург, певец, композитор, редактор киностудии «Казахфильм им. Ш.Айманова» Ерлан Толеутай, заслуженный деятель РК, профессор Государственной консерватории им. Курмангазы Рамазан Стамгазиев, звезда казахстанской эстрады Улту Кабаева, поэт Иран Таскара и многие другие.

Дочь акына Фатима Асаинова, специально приехавшая с Алматы, выразила благодарность за организованное мероприятие. «Вклад в казахское национальное искусство моего отца неоценимый. Сегодня я подарила фонду библиотеки рукописи отца, чтобы ими могло воспользоваться будущее поколение. Это значит, что имя Мусы Асаинова увековечено в Акмолинской области», - отметила Фатима Асаинова.

Мероприятие завершилось концертными номерами звезд казахстанской эстрады.











