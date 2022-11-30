Вечер памяти Матена Бижанова состоялся в Кокшетау

30 Ноября 2022, 17:28

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ – Со дня рождения заслуженного журналиста Казахстана, писателя, поэта Матена Бижанова прошло 85 лет. В честь этого был в областном центре прошел вечер «Елім бұлған жүрегі», посвященный памяти писателя, передает ИА «Казинформ» со ссылкой на управление внутренней политики Акмолинской области.

Собравшиеся друзья, коллеги по цеху, почитатели творчества Матена Бижанова говорили об его особом даровании, книгах и незабываемых встречах с ним.

По словам организаторов мероприятия, цель – популяризация творческого наследия Матена Бижанова.

Особенно оно очень интересно современной молодежи, которые на мероприятии цитировали его произведения.

«Мы с любовью читаем произведения Матена Бижанова. Знаем его стихи наизусть. Его стихи и проза всегда будут актуальны для нашего общества», - делится студент Кокшетауского университета им. Ш. Уалиханова Асемай Кайрат.

Родился будущий журналист в селе Карабулак Зерендинского района. С газетой он неразрывно связан с отроческих лет. Уже в 10-м классе был внештатником-юнкором «Кокшетау правдасы», писал стихи. После школы, как все, отслужил в армии, где тоже не терял время даром, отправляя свои произведения в «Лениншiл жас», «Кокшетау правдасы», зерендинскую «Социалистiк жол». Далеко не все из отправляемого настойчивым юношей публиковалось, но отступать он не собирался.

По возвращении из армии в 1959 году устроился в «Социалистiк жол». Работал в областной газете «Кокшетау правдасы», в которой уже через полгода Матен Бижанов стал завотделом партийной жизни. В 1971 году был переведен в Торгай, с которым связаны 16 лет творческой биографии. Стремительно пройдя ступени карьерной лестницы – завотделом, ответственный секретарь, первый заместитель – стал главным редактором областной газеты, прослужив на этом посту семь с половиной лет.

По возвращении в Кокшетау, вплоть до 1997 года работал в «Кокшетау правдасы». Затем стал основателем и главным редактором независимой газеты «Бұқпа».

Матен Бижанов является автором нескольких книг. Помимо поэтической, писательской, журналистской деятельности он также был переводчиком.