Вечер памяти Дениса Тена прошёл в Южной Корее

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Возле посольства Казахстана в Южной Корее прошёл вечер памяти казахстанского фигуриста Дениса Тена, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

«На вечер памяти собрались фанаты и друзья Дениса Тена для того, чтобы попрощаться с ним», - рассказал корреспонденту МИА «Казинформа» магистрант университета Сонгюнгван по специальности политология и дипломатия Бауыржан Даутов.

Он также пришёл попрощаться с бронзовым призёром Олимпийских игр.

Среди присутствующих была известный корейский блогер Мин Кен Хва, которая владеет русским языком.

«Казахстан и Корея потеряли великого чемпиона. Денис и его дедушка - великие герои Кореи и Казахстана», - сказала она, с трудом сдерживая слезы.

Напомним, на гражданской панихиде в Астане посол Кореи в Казахстане Ким Дэ Сик отметил, что смерть Дениса Тена - огромная потеря не только для всего Казахстана, но и для мирового сообщества. Он подчеркнул, что известный фигурист является потомком выдающегося борца за независимость Кореи генерала Мин Гын Хо. «Мы всегда будет помнить нашего большого друга», - сказал тогда посол.

Денис Тен скончался 19 июля в больнице от ножевых ранений после нападения автоворов.

Оба подозреваемых по делу убийства Дениса Тена задержаны. Это Нуралы Киясов и Арман Кудайбергенов, который нанес спортсмену два удара ножом. О том, что они убили известного фигуриста, они узнали позже из социальных сетей. Они пошли на такие действия, потому что им были нужны деньги. Оба признали свою вину. Ранее они были судимы за кражу.