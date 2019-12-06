Вечер памяти Чапая Абуталипова прошел в Кокшетау

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - В Кокшетау прошла конференция с участием акима Акмолинской области Ермека Маржикпаева «Вечер памяти Чапая Абуталипова», посвященная 80 – летию со дня рождения Почетного гражданина города, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на областное управление внутренней политики.

Жизненный путь Чапая Муталлаповича Абуталипова – одного из ярких общественных деятелей Кокшетауского края – был полон забот, неустанного труда и большой ответственности перед своим народом. Трудовой путь его не оценим. Рабочий вклад, который внес этот человек Акмолинской земле надолго останется в истории области.

Отдать дань уважению Чапаю Муталлаповичу спустя годы пришли его современники – сокурсники, коллеги, друзья, близкое окружение известного человека, а также общественные деятели города. Со словами приветствия выступил аким Акмолинской области Ермек Маржикпаев.

«Мы сегодня собрались здесь почтить память Чапая Муталлаповича – государственного деятеля, человека с большой буквы, великого труженика, который всегда отличался своей принципиальной позицией. С раннего детства Чапай Муталлапович познал, что такое тяжелый труд, потому что его детство выпало на послевоенные годы. Целина взрастила в нем руководителя областного масштаба, крупного партийного деятеля Республики, который неоднократно избирался депутатом Верховного Совета Казахской СССР. В ближайшее время в его честь будет называться одна из улиц нашего города», - сказал глава региона.





Абуталипов Чапай Муталлапович родился 4 декабря 1939 года в ауле Кызылсая Кокшетауского района Кокшетауской области. Детство пришлось на послевоенные годы. Воспитания от отца так и не получил, его забрали на войну, где он и погиб. Позже Чапай Муталлапович все же найдет место, где был похоронен отец.

Абуталипов Ч.М. в разные годы занимал должности начальника Кокшетауского райсельхозуправления и первого заместителя начальника Кокшетауского облсельхозуправления.

Рассказать о студенческих годах молодого Чапая Муталлаповича вышел его сокурсник Болатхан Ермекпаев.

«В 1958 году мы поступили в Казахский государственный сельскохозяйственный институт в городе Алматы. 5 лет учились в одной группе, вместе познавали радость и разочарование молодости. После учебы каждый разъехался по своим родным краям. Часто писали друг другу письма, ездили в гости. В людях Чапай всегда ценил постоянство, не любил пустословие», - сказал он.

Абсолютно все, кто его знал, отзываются о Чапае Муталлаповиче как о человеке простом и скромном. Омирзак Озгамбаев – общественный и политический деятель, академик, почетный гражданин США – также выразил свое уважение Чапаю Абуталипову.

В завершение конференции гостям был представлен фильм, посвященный Абуталипову Чапаю Муталлаповичу.