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    22:18, 02 Октябрь 2021 | GMT +6

    Вечер одноактных балетов представят в Нур-Султане

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 8 и 9 октября в театре «Астана балет» состоится вечер одноактных балетов: столичной публике представят «A Fuego Lento» в постановке приглашенного хореографа Рикардо Амаранте и «Путешествие памяти» Раймондо Ребека, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу театра.

    «Путешествие памяти» («A Journey of a Memory») – потрясающий спектакль, который унесет зрителей в мир таинственного бессознательного. Идея данного одноактного балета заключена в самом его названии. Молодой немецкий балетмейстер Раймондо Ребек имеет свежий взгляд на искусство и собственное оригинальное видение того, как погрузить публику в иллюзорные переплетения человеческой памяти.

    Красочная сценография, в которой использована имитация старинных золотых рам, свечей на потертых канделябрах с многовековой историей, и современная пластика под пронзительные романтические мелодии Фредерика Шопена, Эцио Боссо, Филипа Гласса и Фазила Сая создают атмосферу, наталкивающую на размышления о прошлом, настоящем и будущем.

    «Героиня балета вдруг оказывается на грани между своим настоящим и прошлым. Она смотрит в зеркало и видит не только свое отражение, но и собственные переживания; подсознание выдает ей самые яркие воспоминания из жизни, словно кадры из разных кинофильмов», - подчеркнул хореограф Раймондо Ребек.

    Неоклассический балет «A Fuego Lento» («Медленный огонь») хореографа Рикардо Амаранте на музыку великих аргентинских композиторов Астора Пьяццоллы и Пабло Циглера - это свободная романтическая фантазия балетмейстера о любви, желании и страсти. За неудержимую энергетику и харизму этот балет одинаково любим как артистами, так и зрителями, ведь в нем сконцентрирована виртуозная техника исполнения и обжигающая стихия самого чувственного танца на земле - танго.

    Начало спектаклей: 8 октября в 19:30; 9 октября в 18:00.

    Напомним, что 16 октября театр «Астана Балет» покажет невероятную по красоте и зрелищности концертную программу «Наследие Великой степи»: на сцене засверкают жемчужины казахского национального танца.

    Мероприятия состоятся при поддержке Министерства культуры и спорта в рамках празднования 30-летия Независимости РК.


    Теги:
    Культура Астана Балет Балет Астана Общество
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