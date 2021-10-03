Вечер одноактных балетов представят в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 8 и 9 октября в театре «Астана балет» состоится вечер одноактных балетов: столичной публике представят «A Fuego Lento» в постановке приглашенного хореографа Рикардо Амаранте и «Путешествие памяти» Раймондо Ребека, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу театра.

«Путешествие памяти» («A Journey of a Memory») – потрясающий спектакль, который унесет зрителей в мир таинственного бессознательного. Идея данного одноактного балета заключена в самом его названии. Молодой немецкий балетмейстер Раймондо Ребек имеет свежий взгляд на искусство и собственное оригинальное видение того, как погрузить публику в иллюзорные переплетения человеческой памяти.

Красочная сценография, в которой использована имитация старинных золотых рам, свечей на потертых канделябрах с многовековой историей, и современная пластика под пронзительные романтические мелодии Фредерика Шопена, Эцио Боссо, Филипа Гласса и Фазила Сая создают атмосферу, наталкивающую на размышления о прошлом, настоящем и будущем.

«Героиня балета вдруг оказывается на грани между своим настоящим и прошлым. Она смотрит в зеркало и видит не только свое отражение, но и собственные переживания; подсознание выдает ей самые яркие воспоминания из жизни, словно кадры из разных кинофильмов», - подчеркнул хореограф Раймондо Ребек.

Неоклассический балет «A Fuego Lento» («Медленный огонь») хореографа Рикардо Амаранте на музыку великих аргентинских композиторов Астора Пьяццоллы и Пабло Циглера - это свободная романтическая фантазия балетмейстера о любви, желании и страсти. За неудержимую энергетику и харизму этот балет одинаково любим как артистами, так и зрителями, ведь в нем сконцентрирована виртуозная техника исполнения и обжигающая стихия самого чувственного танца на земле - танго.

Начало спектаклей: 8 октября в 19:30; 9 октября в 18:00.

Напомним, что 16 октября театр «Астана Балет» покажет невероятную по красоте и зрелищности концертную программу «Наследие Великой степи»: на сцене засверкают жемчужины казахского национального танца.

Мероприятия состоятся при поддержке Министерства культуры и спорта в рамках празднования 30-летия Независимости РК.