Вечер одноактных балетов представит театр «Астана Балет»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Артисты театра «Астана Балет» подготовили для столичной публики программу «Вечер одноактных балетов», которую покажут 12 октября. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу театра.

В первом отделении публику ожидает одноактный балет казахстанского хореографа Мукарам Авахри - «Саломея». Шокирующая интерпретация известного библейского сюжета легла в основу творения главного балетмейстера театра «Астана Балет». Во время гастролей театра в лондонском Ковент-Гарден эта постановка произвела фурор среди зрителей и британской прессы.

«Это потрясающая работа в невероятном исполнении, способная с легкостью украсить любую международную сцену. Восхитительная партитура турецкого композитора Фазиль Сая на протяжении всего действия готовит зрителей к неизбежному кровавому финалу», - написал о балете крупный британский портал «Seeing Dance».

Чувственную Саломею исполнит ведущая солистка театра «Астана Балет» Дарина Кайрашева, дебютировавшая в этой партии в Лондоне.

Во втором отделении труппа представит самую знаменитую работу американского хореографа Уильяма Форсайта - «In the middle, Somewhat Elevated». Потрясающая постановка, в которой есть все: брутальная музыка, хореография, будто бы рассчитанная на механические мышцы, но никак на обычное человеческое тело, непрерывный поток движений.

«Астана Балет» стал первым в Центральной Азии театром, поставившим на своей сцене постановки в сотрудничестве с Уильямом Форсайтом в соответствии со стандартами стиля и техники хореографа.