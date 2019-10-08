-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
09:17
-
-
-
-
-
-
Вечер одноактных балетов представит театр «Астана Балет»
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Артисты театра «Астана Балет» подготовили для столичной публики программу «Вечер одноактных балетов», которую покажут 12 октября. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу театра.
В первом отделении публику ожидает одноактный балет казахстанского хореографа Мукарам Авахри - «Саломея». Шокирующая интерпретация известного библейского сюжета легла в основу творения главного балетмейстера театра «Астана Балет». Во время гастролей театра в лондонском Ковент-Гарден эта постановка произвела фурор среди зрителей и британской прессы.
«Это потрясающая работа в невероятном исполнении, способная с легкостью украсить любую международную сцену. Восхитительная партитура турецкого композитора Фазиль Сая на протяжении всего действия готовит зрителей к неизбежному кровавому финалу», - написал о балете крупный британский портал «Seeing Dance».
Чувственную Саломею исполнит ведущая солистка театра «Астана Балет» Дарина Кайрашева, дебютировавшая в этой партии в Лондоне.
Во втором отделении труппа представит самую знаменитую работу американского хореографа Уильяма Форсайта - «In the middle, Somewhat Elevated». Потрясающая постановка, в которой есть все: брутальная музыка, хореография, будто бы рассчитанная на механические мышцы, но никак на обычное человеческое тело, непрерывный поток движений.
«Астана Балет» стал первым в Центральной Азии театром, поставившим на своей сцене постановки в сотрудничестве с Уильямом Форсайтом в соответствии со стандартами стиля и техники хореографа.
- Президент РК поручил решить вопрос с парковками в Нур-Султане
- Нур-Султан должен развиваться как международный центр - Глава государства
- Это должна быть плановая работа - Президент о проблеме засилья комаров
- Президент РК о проблеме падения детей из многэтажек: Дополнительные меры безопасности нужно принимать
- Увеличить количество пешеходных переходов в столице поручил Президент
- Касым-Жомарт Токаев отметил необходимость усиления контроля над внутренней миграцией
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана