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    18:00, 02 Май 2021 | GMT +6

    Вечер национальной хореографии пройдет в театре «Астана Балет»

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Сегодня на сцене театра «Астана Балет» состоится Вечер национальной хореографии, который погрузит зрителей в атмосферу настоящего путешествия по необъятной казахской степи. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу театра.

    Мероприятие, приуроченное к празднованию 30-летия Независимости Казахстана, состоится при поддержке Министерства культуры и спорта РК.

    В программу вечера войдет визитная карточка театра - концертная программа «Наследие Великой степи», которая неизменно входит в его гастрольную афишу. Публике представят творчество казахстанского хореографа Айгуль Тати – заслуженного деятеля Казахстана, одного из ведущих постановщиков казахских танцев в республике. Концертная программа гармонично сочетает в себе этнографические элементы и современные балетмейстерские решения, яркие образы и интересную драматургию.

    Также в этот вечер состоится показ одноактного балета «Жусан» (музыка К.Шильдебаева, С.Рахманинова, А.Пярта). «Жусан» в постановке Мукарам Авахри называют первым в отечественной хореографии одноактным балетом, посвященным национальной истории. В нем передан неукротимый дух народа, самые мрачные и светлые страницы прошлого, великая жизненная сила, переданная через образ травы жусан (полынь).

    К этому символу степи в своих творениях обращается Бахыт Каирбеков -заслуженный деятель Казахстана, поэт, кинорежиссер, сценарист, чьи поэтические строки и образы стали основой либретто. В казахской культуре полынь и степь — символы Родины. Ее пряный запах не спутать с другим на просторах Сарыарки, и поэтому жусан стал образом-символом народной памяти.


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