Вечер казахстанской культуры прошел в Риме

РИМ. КАЗИНФОРМ - В рамках государственной программы «Рухани жаңғыру» в здании посольства Казахстана в Италии состоялся творческий вечер, организованный совместно с Консерваторией Санта-Чечилия и Ассоциацией казахстанской молодежи в Италии. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства иностранных дел РК.

Посол Казахстана Ерболат Сембаев отметил, что основной целью программы является сохранение и приумножение духовных и культурных ценностей Казахстана, а также повышение конкурентоспособности страны в мире, сохранение национальной идентичности, популяризации культа знания и открытость сознания граждан.

В частности, были выделены следующие национальные проекты, направленные на достижение этих целей: программа «Туған жер», «Сакральная география Казахстана», «Современная казахстанская культура в глобальном мире», «Переход государственного языка на латиницу», «100 новых лиц Казахстана».

«Они призваны объединить прошлое, настоящее и будущее страны. Программа является возрождением ценностей и самобытных черт казахского народа, попытка стимулировать патриотическое понимание сквозь его эволюционное историческое прошлое», - подчеркнул казахстанский дипломат.

В ходе мероприятия были представлены книги Елбасы «Эра независимости» и «Слова назидания» Абая на итальянском языке, а также обозначен жизненный путь и культурное наследие таких выдающихся казахстанских деятелей как Роза Багланова, Ахмет Байтурсынов, Жамбыл Жабаев, Мукагали Макатаев, Алихан Бокейханов, Ыбырай Алтынсарин и Дина Нурпеисова.

«Творчество великих казахских поэтов, политиков, музыкантов и педагогов, а также их роль в формировании казахстанского общества имеют решающее значение», - добавил Е.Сембаев.

В завершение вечера состоялся концерт национальной и классической музыки в исполнении студентов Казахстана и Италии.

В мероприятии приняли участие представители Ассоциации казахстанской молодежи в Италии, руководство и студенты Консерватории Санта-Чечилия, а также эксперты научных и деловых кругов.