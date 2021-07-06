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Вечер казахской культуры и творчества состоялся в Эфиопии

6 Июля 2021, 18:26
Вечер казахской культуры и творчества состоялся в Эфиопии

АДДИС-АБЕБА. КАЗИНФОРМ – В Посольстве Казахстана в Эфиопии состоялся вечер казахской культуры и творчества, приуроченный к празднованию 30-летия Независимости Казахстана и юбилеям Жамбыла Жабаева, Мукагали Макатаева, Ыбрая Алтынсарина, Дины Нурпеисовой, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт МИД РК.

В мероприятии приняли участие представители казахской диаспоры, проживающей в Аддис-Абебе, а также коллектив Посольства РК. Вечер культуры был организован с целью расширения знаний подрастающего поколения о казахских традициях и обычаях, великих исторических личностях и их выдающемся вкладе в развитие казахской культуры, а именно - литературы, поэзии и народной музыки.

В ходе праздничного мероприятия были исполнены литературные и музыкальные произведения Жамбыла Жабаева, Абая Кунанбаева, Мукагали Макатаева, а также других выдающихся личностей, оставивших неизгладимый след в истории казахского народа.

Гостям культурного вечера в Посольстве также была представлена фотовыставка, посвященная празднику столицы Казахстана - городу Нур-Султан, иллюстрирующая прогрессивный темп развития страны за годы Независимости.

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В 2020 году в Посольстве Казахстана в Эфиопии был открыт Казахский культурный центр имени Абая Кунанбаева. С тех пор Центром проведен ряд значимых культурных мероприятий. Во второй половине прошлого года из-за пандемии культурный центр был вынужден временно прекратить свою деятельность. В ходе сегодняшнего мероприятия Культурный центр вновь возобновил свою деятельность.

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