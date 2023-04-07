Вечер к 100-летию основоположника казахской детективной литературы Кемеля Токаева прошел в Ташкенте

ТАШКЕНТ. КАЗИНФОРМ – В столице Узбекистана прошел литературный вечер, посвященный 100-летию основоположника детективного жанра казахской литературы Кемеля Токаева, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

Директор Национальной библиотеки Республики Казахстан Бакытжамал Оспанова рассказала гостям мероприятия об основных вехах жизни и творчества Кемеля Токаева.

«Кемель Токаев - мастер художественного слова, драматург, основоположник детективного жанра в казахской прозе, участник Великой Отечественной войны. Первый его сборник «Жұлдызды жорық» вышел в 1954 году. Его романы и повести - «Солдат ушел», «Особое поручение», «Последний удар», «Ночной выстрел», «Дело было в Сарбагане» и другие широко популярны не только в Казахстане, но и за пределами. Награжден орденами 1-й и 2-й степеней Великой Отечественной войны, дважды медалью «За доблесть». После войны он занимал ответственные должности в редакциях республиканских газет. В 1980-1984 г. был литературным советником Союза писателей Казахстана», - сказала Бахытжамал Оспанова.

Кемель Токаев плодотворно трудился в жанре детективно-приключенческой литературы и его по праву считают основоположником детективного жанра в Казахстане.

«Мы рады, что сегодня, в рамках культурно-гуманитарного сотрудничества нам представилась возможность организовать круглый стол и книжную выставку, посвященных 100-летию казахстанского писателя, в Узбекистане. Мероприятие является очередным подтверждением глубоких культурных и литературных связей между нашими странами», - подчеркнула Бахытжамал Оспанова.

Очень содержательным и интересным было выступление казахстанского исследователя жизни и творчества Кемеля Токаева, кемелеведа Бактыгали Айжигитова, который рассказал о духовной и воспитательной составляющей произведений писателя.

«Цель проведения этих мероприятий – популяризация творческого наследия выдающегося писателя, воспитание молодежи и подрастающего поколения в духе патриотизма и гражданственности, любви к Отчизне и преданности», - отметил в интервью журналистам Бактыгали Айжигитов.

В целях популяризации культурного наследия Казахстана в других странах в дар национальной библиотеке Узбекистана имени Алишера Навои переданы 128 книг, изданных в рамках государственной программы «Культурное наследие». Также из фонда редких книг и рукописей переданы в дар копии рукописей об истории и культуре древнего Хорезмского государства, написанного Хусейном Ваиз аль-Кашифи и «Мир Алишера Навои». Это уникальные книги, касающиеся истории узбекского народа.

Представитель международного отдела национальной библиотеки Узбекистана Мухтарама Мурадова поблагодарила членов казахстанской делегации за организацию мероприятия.

«Сегодня в самой большой библиотеке Узбекистана значимое мероприятие. Мы празднуем 100-летие выдающегося казахстанского мыслителя и драматурга Кемеля Токаева, творчество которого хорошо знакомо узбекистанцам. В нашей библиотеке открыт уголок казахской литературы, где читатели с удовольствием знакомятся с историей, культурой Казахстана. Наши казахстанские коллеги привезли самый бесценный дар - книги, которые пополнят наш золотой запас и будут радовать наших читателей», - сказала Мухтарама Мурадова.

Один из гостей вечера, известный узбекский ученый, кавалер медали «ХХ лет Ассамблее народа Казахстана» Равшан Назаров отметил особую важность мероприятия в укреплении дружественных культурно-гуманитарных связей между Казахстаном и Узбекистаном.

«Кемель Токаев является основателем детективного жанра не только в казахской национальной литературе, но и в литературе тюркских народов. Мы в Узбекистане хорошо знакомы с его творчеством, причем не только с жанром детективов, но и произведениями, написанными в историческом жанре, жанре военного романа. И я думаю, что подаренные сегодня уникальные книги, энциклопедии, альбомы об истории, культуре и литературе Казахстана будут очень интересны нашим читателям и послужат дальнейшему укреплению дружбы наших народов», - подчеркнул Равшан Назаров.

В рамках мероприятия состоялся показ документального фильма о Кемеле Токаеве «Өнегелі өмір», организована книжно-иллюстративная выставка «Түркі әлемінің детектив жанрының дарабозы», посвященная жизни и творчеству писателя. В ней представлены произведения автора, журналы, издаваемые под его редакцией, статьи и публикации в периодических изданиях, материалы о его жизни и деятельности.

Вечер памяти Кемеля Токаева в Ташкенте собрал поэтов-писателей, литературоведов, общественных деятелей, представителей казахской диаспоры, журналистов и простых читателей.



