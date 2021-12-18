Вечер бокса в Нур-Султане: Айдар Амирзаков оказался сильнее Дилшодбека Исроилова

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - На вечере бокса в Нур-Султане состоялся бой между казахстанским боксером Айдаром Амирзаковым (0-1) и узбекским дебютантом Дилшодбеком Исроиловым. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

Бой в полусреднем весе был запланирован на четыре раунда и закончился победой Амирзакова единогласным решением судей.

Таким образом, Айдар Амирзаков одержал первую победу на профи-ринге, а Дилшодбек Исроилов начал свою карьеру в профессионалах с поражения. Интересно, что за свою любительскую карьеру Амирзаков встречался с некоторыми известными боксерами, среди которых Василий Ломаченко - они дрались в 2010 году, и тогда победу одержал украинец.



