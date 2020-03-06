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Вечер бокса в Дубае: Нуртас Ажбенов нокаутировал «звездного» соперника
6 Марта 2020 23:29
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ДУБАЙ. КАЗИНФОРМ - Казахстанский боксер Нуртас Ажбенов (8-0, 3КО) выступил в вечере бокса в Дубае (ОАЭ), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на «Профи бокс Казахстана».
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Он провел бой с филиппинцем Джейром Магбу (18-4-2, 9КО) по прозвищу «Звездный мальчик». Этот поединок во втором полулегком весе был рассчитан на восемь раундов. Ажбенов одержал победу нокаутом уже в первом раунде. Перед этим филиппинец побывал в нокдауне.⠀
Таким образом, теперь у Нуртаса девять побед на профи-ринге: он по-прежнему остается непобежденным. Напомним, дела 25-летнего казахстанца ведет известная менеджерская компания MTK Global, клиентами которой также являются Билли Джо Сондерс и Тайсон Фьюри. Кроме того, MTK Global ведет еще нескольких казахстанских боксеров.
Ключевые слова: Спорт,
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