Вечер бокса в Дубае: Нуртас Ажбенов нокаутировал «звездного» соперника

ДУБАЙ. КАЗИНФОРМ - Казахстанский боксер Нуртас Ажбенов (8-0, 3КО) выступил в вечере бокса в Дубае (ОАЭ), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на «Профи бокс Казахстана».

Он провел бой с филиппинцем Джейром Магбу (18-4-2, 9КО) по прозвищу «Звездный мальчик». Этот поединок во втором полулегком весе был рассчитан на восемь раундов. Ажбенов одержал победу нокаутом уже в первом раунде. Перед этим филиппинец побывал в нокдауне.

Таким образом, теперь у Нуртаса девять побед на профи-ринге: он по-прежнему остается непобежденным. Напомним, дела 25-летнего казахстанца ведет известная менеджерская компания MTK Global, клиентами которой также являются Билли Джо Сондерс и Тайсон Фьюри. Кроме того, MTK Global ведет еще нескольких казахстанских боксеров.