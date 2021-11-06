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Вечер бокса в Актау с боями Нурсултанова и Нурдаулетова покажут в прямом эфире

6 Ноября 2021 18:17
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Вечер бокса в Актау с боями Нурсултанова и Нурдаулетова покажут в прямом эфире

АКТАУ. КАЗИНФОРМ - Сегодня в Актау пройдет вечер профессионального бокса, на котором выступит ряд боксеров из Казахстана. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

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Прямая трансляция начнется в 19:00 по времени Нур-Султана.


В главном бою вечера выступит Мейирим Нурсултанов (14-0, 8 КО) - он сразится с белорусом Дмитрием Атроховым (16-11, 17 КО). Бой в среднем весе рассчитан на восемь раундов. Также свой бой проведет Бекзад Нурдаулетов (2-0, 1 КО) - ему будет противостоять узбек Фаррух Джураев (6-4-1, 2 КО). Бой в полутяжелом весе также запланирован на восемь раундов.
Мейирим Нурсултанов не выходил на ринг с декабря прошлого года, когда единогласным решением судей после восьми раундов победил российского боксера Илью Баландина (4-4-1, 2 КО). Бекзад Нурдаулетов свой предыдущий бой также провел в декабре и тоже победил единогласным решением — в шести раундах он не испытал проблем в поединке с нигерийцем Кабиру Товолави (15-4, 12 КО).



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#Спорт   #Мангистауская область   #Бокс  
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